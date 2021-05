El SNTE y el IPN anuncian incrementos salariales

TRAS UNA ETAPA MUY DIFICIL DE LA PANDEMIA Y CONSERVAR EMPLEOS, EL SNTE Y EL IPN ANUNCIAN IMPORTANTES INCREMENTOS SALARIALES PARA EL PERSONAL ACADEMICO



+Insiste Sheinbaun que no hubo subejercicio en Metro



+La austeridad no debe traducirse en negligencia; PRI



Al concluir una nueva etapa en las negociaciones entre el Instituto Politécnico Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval y el Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, anunciaron un incremento del 3.4 por ciento al sueldo base vigente y del 1.8 por ciento en prestaciones socioeconómicas para el personal académico de esta casa de estudios, lo que representará en total recursos por 350 millones de pesos.



Al firmar los acuerdos del Pliego General de Demandas Salariales 2021 y de Prestaciones Sociales y Económicas 2021-2023, el titular del IPN reconoció que en estas condiciones que ha impuesto la pandemia, para muchas familias en México ha sido muy difícil y, a veces hasta imposible, mantener un empleo y sus ingresos económicos. ’Sin embargo, nosotros en el Politécnico y gracias a estas negociaciones de trabajo en conjunto con el SNTE, hemos logrado que las familias de las maestras y maestros politécnicos mantengan su trabajo y, no sólo eso, sino que anunciamos estos dos incentivos para el personal académico del IPN’.

Reyes Sandoval subrayó que para el Politécnico el aumento al sueldo base vigente (al 31 de enero de 2021), representa un monto de 282 millones de pesos y el incremento en prestaciones socioeconómicas implica un importe superior a los 68 millones pesos. ’En total con la ampliación del presupuesto, los recursos requeridos ascenderán a 350 millones de pesos’.



Resaltó que ’estos acuerdos son el resultado de una negociación corresponsable entre el Politécnico y la Sección 60 del SNTE a favor del personal académico del Instituto. Ésta ha tomado en cuenta tanto el contexto de la crisis sanitaria, como las limitaciones presupuestales y las políticas de austeridad que determinan el ejercicio de nuestros recursos públicos’.



Nuestros docentes, dijo, son y serán siempre un pilar fundamental de la comunidad politécnica, por lo que mi administración está comprometida a brindarles mayores y cada vez mejores condiciones de certidumbre laboral. ’En el Politécnico estamos convencidos de que la educación y sus docentes son el motor de la Cuarta Transformación del país’.



Por su parte, el Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que la crisis económica que ha traído consigo la pandemia no ha sido obstáculo para entregar un incremento salarial y en prestaciones a los docentes del Politécnico. ’Nos estamos preparando con mucho gusto para el regreso a clases presenciales’.



Al acercarse el 15 de Mayo (Día del Maestro), indicó, debemos resaltar la revaloración social que hacen los padres de familia y los estudiantes en medio de la pandemia a la importante función de los educadores mexicanos. ’Felicidades a la Dirección General del IPN y al Comité Ejecutivo de la Sección 60 del SNTE por concluir una etapa de negociación’.



El Secretario General de la Sección 60 del SNTE, Alejandro Garduño López, refirió que hoy también se firma la continuidad de los programas: Plan integral, compactación, promoción, exámenes de oposición y evaluación de categoría, entre otros.



’Además, la comunidad académica va a recibir 2 mil laptops, así como 200 pesos para apoyo al pago de internet a maestras y maestros. Agradeció la política de apertura de la Dirección General del IPN. ’Estamos convencidos que trabajando en conjunto con la comunidad tendremos un Politécnico pertinente con las demandas y los desafíos de la Cuarta Transformación’, finalizó…



INSISTE SHEINBAUM EN QUE NO HUBO SUBEJERCICIO EN EL METRO, PERO LOS DATOS LA DESMIENTEN



Después de que se dio a conocer que la información de la Cuenta Pública revelaba un subejercicio en el presupuesto del Metro durante el 2020, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presentó información en su conferencia matutina que no corresponde con los datos que oficialmente entregaron al Congreso de la Ciudad de México, señala Mexicanos contra la Corrupción.



En la conferencia de prensa del hoy, la Jefa de Gobierno dijo que se aclararían los temas de los recortes y subejercicios señalados por MCCI, por lo que Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, fue convocada para explicar la situación. En su exposición, la Secretaria señaló cómo la caída de ingresos por una disminución en los usuarios obligó a ajustar el presupuesto modificado del Metro, pero los números que presentó no son iguales a los que se reportaron en la Cuenta Pública. Luz Elena González dijo:



«Quiero también aclarar otro tema. Se ha dicho que el Metro presenta un subejercicio en el año 2020. Esto no es correcto. El ejercido del 2020 son 14,290 millones de pesos, que es exactamente igual al presupuesto modificado. La diferencia que se da contra el presupuesto original es lo que justo les acabo de decir».



Acompañando estos dichos, se presentaron los datos correspondientes al gasto originalmente aprobado para el Metro, el presupuesto modificado (que incluye los ajustes hechos a las estimaciones de ingresos y gastos por la pandemia) y el gasto efectivamente ejercido. De acuerdo con esta información, en efecto, no habría ningún subejercicio, pues la cifra modificada de 14,290 millones de pesos corresponde con el gasto reportado…..



LA AUSTERIDAD NO DEBE TRADUCIRSE EN NEGLIGENCIA; MORENA DEBE RESPONDER A LA TRAGEDIA EN L12: PRI



El ‘ahorro’ en mantenimiento del Metro, para luego derrochar en programas y proyectos estériles, es hipócrita y criminal, recriminó el Presidente del CEN del PRI.



El descaro y cinismo de Mario Delgado Carrillo ofende a millones de mexicanos, cuando dice que a él, como Secretario de Finanzas, únicamente ’le tocó’ conseguir el financiamiento de la Línea 12.



Tanto Mario Delgado Carrillo, como el gobierno de Morena en la Ciudad de México, tienen que dar una respuesta certera, oportuna, clara y justa a las familias de quienes resultaron víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



’Todos esperamos acciones, pero a los morenistas les preocupa más encontrar cómo sacudirse la responsabilidad’, señaló el dirigente del partido tricolor.



México merece más que esto, enfatizó el líder priista en sus redes sociales, donde también señaló que ’la austeridad no debe traducirse en la negligencia. El ‘ahorro’ en mantenimiento del Metro, para luego derrochar en programas y proyectos estériles, es hipócrita y criminal. Mientras ellos se roban algunos pesos, a personas les robaron la vida’.



Alejandro Moreno sostuvo que el descaro y cinismo de Mario Delgado ofende a millones de mexicanos. ’Ahora dice que como Secretario de Finanzas únicamente ‘le tocó’ conseguir el financiamiento de la Línea12 del Metro de la Ciudad de México. Está equivocado si piensa que así podrá evadir su responsabilidad’, reclamó el titular del CEN el PRI, tras los comentarios del dirigente nacional de Morena, al querer deslindarse del accidente mortal del pasado 3 de mayo, en la estación Olivos.