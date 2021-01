El Sol Azteca y su dirigente en Guerrero

---------

A cinco meses de haber asumido la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida se ha ganado el respeto de los líderes de las corrientes que conforman a dicho instituto político, ya que es un hombre abierto al diálogo y a la construcción de acuerdos.

Con apenas 36 años de edad (30 de noviembre de 1984) ha sido funcionario estatal, dirigente de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), diputado local, presidente del Congreso del Estado y dirigente de uno de los partidos con mayor influencia en Guerrero.

Alberto Catalán no niega la cruz de su parroquia. Públicamente ha manifestado su admiración, respeto y lealtad al ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. De hecho, fue amigo en la infancia y adolescencia de Ángel Aguirre Herrera, el fallecido hijo del ex mandatario estatal y que en 2012 fundara IPG, una de las expresiones políticas más fuertes al interior del Sol Azteca.

’No podemos ni desentendernos, al contrario, la figura del ex gobernador en Izquierda Progresista de Guerrero, esta expresión se fundó y se creó por Ángel Aguirre Herrera, desgraciadamente él ya no está con nosotros, pero nosotros somos esa ala aguirrista dentro del PRD y vemos a la figura del ex gobernador (Ángel Aguirre Rivero) como un líder natural de nosotros. Obviamente, está el respaldo, la guía, la experiencia, pero también la aceptación de muchos guerrerenses’. (Vértice, Diario de Chilpancingo, 18-VIII-2020).

En efecto, IPG es un ala del aguirrismo al interior PRD, ya que Ángel Aguirre tiene presencia en la mayoría de los partidos, incluido Morena. Sólo es cuestión de revisar la hemeroteca para ubicar qué personajes de Morena trabajaron o se beneficiaron políticamente durante sus dos periodos como gobernador de la entidad.

En la bancada de Morena en el Congreso local tiene hasta una sobrina que ocupó una importante responsabilidad.

Por cierto, Arturo Martínez Núñez, fallido aspirante a la gubernatura por dicho instituto político, y Moisés Reyes Sandoval –primo hermano de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros– tampoco podrán negar que fueron parte de su gabinete; el primero como titular de la Secretaría de Cultura, y el segundo como subsecretario de Migrantes Nacionales de la SEMAI.

Catalán Bastida, insisto, ha sido un dirigente responsable y que genera confianza en la militancia perredista y hacia el exterior del PRD.

Aquél sábado 15 de agosto de 2020 y por unanimidad, los consejeros del PRD lo eligieron como su dirigente en Guerrero. Y desde entonces ha encabezado reuniones en las siete regiones de la entidad para dialogar con los presidentes de los Comités Municipales y reiterarles que el PRD no está muerto políticamente y que está preparado para recuperar los espacios que perdió en las pasadas elecciones.

Beto Catalán –como le llaman sus familiares, amigos y aliados políticos – es un férreo impulsor de la candidatura común a la gubernatura entre el PRD y el PRI, y que está comprometido en que los mejores perfiles del Sol Azteca lleguen al Congreso local y gobiernen la mayoría de los 80 municipios de la entidad.

El PRD tiene miles de militantes y simpatizantes en Guerrero. Por lo tanto, es un instituto político que dará pelea para retener la gubernatura junto al PRI. Y Beto Catalán junto con Esteban Albarrán Mendoza, su homólogo del PRI y aliado coyuntural en este proceso electoral, están conscientes que un voto a favor suma, multiplica, abona y construye el triunfo electoral.

También es cierto que Beto Catalán tiene aspiraciones políticas. Y una de ellas es gobernar la tierra que lo vio nacer: Chilpancingo.

Sin descuidar sus tareas partidistas, se da su tiempo para recorrer las colonias de la capital del estado y saludar a los presidentes de los Comités de Desarrollo Comunitarios, así como a sus amigos y simpatizantes, para entregarles apoyos e inaugurar pavimentaciones de calles que gestionó en su calidad de diputado local.

Otro punto a su favor es que no tiene señalamientos de estar ligado con grupos criminales, ya que es un político respetuoso de las leyes y que se conduce por buen camino.

El 25 de agosto del año pasado advertí en esta columna que la tarea para reconstruir al PRD en Guerrero no sería fácil para Alberto Catalán, ya que lidiar con las corrientes internas siempre ha sido complicado para los que han dirigido a dicho instituto político que el 5 de mayo de 1989 fundara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano junto con otros destacados ex priistas y miembros de la izquierda mexicana.

Lo cierto es que el PRD sigue representado una buena opción política en Guerrero y que sigue vigente, a pesar de que en las últimas elecciones, sus adversarios le han decretado su extinción y pérdida de registro ante el INE y el IEPC.

ENTRE OTRAS COSAS… La que generó polémica con la entrevista que concedió al periodista Edmundo Cázarez para el sitio Mx Político, fue la reconocida escritora y activista social, Elena Poniatowska, al considerar que las conferencias de prensa matutinas (’Mañaneras’) son innecesarias y contraproducentes, pues el presidente repite lo mismo. ¡Zas!

’Estoy plenamente convencida que es un exceso del presidente (Andrés Manuel) López Obrador con tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas hacer preguntas a modo. Las mañaneras son innecesarias y contraproducentes. No puede haber una noticia nueva día tras día, siempre repite lo mismo, se ha llegado a un grado de hartazgo nacional y de cansancio’, expresó la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 1979, y que apoyó a López Obrador en sus tres campañas presidenciales.

Los más indignados fueron, desde luego, los chairos del Pejeyac.

