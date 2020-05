El subsecretario de salud López Gatell asegura que el trabajo del Gobernador Alfredo del Mazo en la actual contingencia ha sido valioso y de gran compromiso

Expresa funcionario su pésame a la familia que perdió a un integrante por COVID-19, en el Hospital de Las Américas de Ecatepec.

•Afirma que estos centros están enfocados en la atención y recuperación de los enfermos y no en perjudicarlos.



Toluca, Estado de México, 2 de mayo de 2020. El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el Gobernador Alfredo Del Mazo ha contribuido valiosamente en el mecanismo de coordinación en el Valle de México, y consideró que su participación durante la actual contingencia juega un papel valioso en la aplicación de medidas para contener el COVID-19.



En su conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que el mandatario mexiquense está a la altura de las circunstancias, mostrando una actitud de gran responsabilidad y dedicación, al igual que el Secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas



"Tengo el gusto, todos nosotros hemos estado en contacto con el Gobernador Alfredo Del Mazo, quien ha estado contribuyendo muchísimo a este mecanismo de coordinación del Valle de México y pienso que ha jugado un papel muy valioso, muy importante, de gran responsabilidad, de gran dedicación, al igual que su Secretario de Salud, el Doctor Gabriel O’Shea", externó.



Por otro lado, y tras expresar su pésame a la familia que perdió a un integrante por COVID-19, en el Hospital de Las Américas de Ecatepec, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó que estos centros clínicos están enfocados en la atención y recuperación de los enfermos y no en perjudicarlos, por lo que expresó su preocupación ante la desinformación que puede provocar estos casos, ya que estos centros son de atención y no de daño.



El Subsecretario refirió el caso de esta familia, que afirma que llevó en aparente buen estado de salud a su pariente y horas después había fallecido, y explicó que esta enfermedad tiene la característica de impedir respirar a su portador, por lo que alguien que la padezca puede fallecer en tan sólo cinco minutos.



Tras reconocer que este caso puede replicarse en diversas regiones del país, sin ser documentados, aseguró que este fenómeno de desconcierto responde a que las personas no dimensionan la gravedad de esta enfermedad.



En su conferencia, el funcionario federal confió en que en este caso no exista propagación de información falsa, y señaló que al no tener conocimiento del estado de su familiar, los parientes pudieron infectarse por el COVID-19.