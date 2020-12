El Suspeg está más fuerte que hace tres años: Mastache

*Comisarios desconocen liderazgo del diputado Servando



El pasado viernes el Secretario General del Suspeg, David Martínez Mastache rindió su tercer informe de labores.

Dicho evento contó con la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, siendo la mejor manera de demostrar la buena relación y compromiso que el Ejecutivo tiene con los trabajadores al servicio del estado.

David Martínez Mastache recibió el reconocimiento por parte de sus agremiados por el apoyo que les ha brindado su administración, y él, a su vez, agradeció al gobernador los beneficios que ha brindado a la base trabajadora.

El Ejecutivo estatal expresó su condolencia a los trabajadores que han sufrido la pérdida de un ser querido a causa del Covid-19, y reconoció al Secretario General la ruta de trabajo que ha establecido, en estos tiempos donde es complicado conseguir recursos económicos.

Destacó que con la caída de los ingresos ha cumplido, en la medida de sus posibilidades presupuestales, con las demandas y compromisos de los trabajadores.

Por su parte, el líder del SUSPEG, David Martínez Mastache, agradeció la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien reconoció que quien pese a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, ha sabido dar prioridad a los trabajadores, ’que han recibido de manera puntual, sus salarios y prestaciones’.

El líder suspegista se dijo orgulloso de pertenecer al sindicato, y afirmó que éste está más fuerte que hace tres años.

Y que como resultado de las gestiones y protestas del año pasado, el ISSSPEG garantiza el pago a los jubilados y pensionados.

También se ha incorporado oportunamente a los trabajadores a la nómina, se han pagado estímulos a la permanencia y se otorgan préstamos a corto plazo.

Reconoció al gobernador Héctor Astudillo Flores que pese a las limitaciones presupuestales derivadas de la pandemia del Covid-19, otorgó el 11 por ciento de aumento salarial y el 7 por ciento a las prestaciones a los más de 25 mil trabajadores.

DESCONOCEN COMISARIOS LIDERAZGO DE DIPUTADO SERVANDO.

Está claro, aunque Servando de Jesús Salgado pretenda ser candidato a presidente de Chilpancingo o a diputado federal, sus posibilidades están siendo dinamitadas cuando los comisarios de la Sierra se deslindan de él, y desconocen su liderazgo, que va rápidamente a la baja.

El diputado, que llegó a la política electoral por el PT, ha cambiado de partido por tres ocasiones en tres años.

Por eso, sus críticos lo señalan como alguien que no tiene firmes sus principios ideológicos ni identidad partidaria.

Esta situación indudablemente le afecta, pues pierde credibilidad al interior de los partidos y los ciudadanos que por él votaron pueden ya no volver a depositar su confianza en las urnas por el también ex líder transportista.

Ese rechazo que los comisarios le manifiestan puede ser la sintomatología de que no les cumplió las promesas de campaña, y ahora le han perdido confianza.

Es cierto que cualquier político está en su derecho de cambiar de partido si no se siente a gusto en donde está, pero Servando ha recorrido tres institutos en tres años, y seguramente va a terminar en otro si el PRD no lo hace candidato, como es altamente probable que así sea.

Servando es uno de esos raros políticos que inician con buena estrella, pero conforme pasa el tiempo, ese reconocimiento logrado poco a poco se le va diluyendo de las manos, porque no ha sabido ser congruente con los principios partidistas, ni sabe esperar los tiempos políticos para pronto salir a buscar el lugar donde puede obtener lo que busca: más poder.

Quizá sea un asunto de sus asesores, pero quien le diga que puede ser candidato por el municipio de Chilpancingo, seguramente le está mintiendo, pues vemos como los líderes del transporte, esos que antes estaban con él, vienen haciendo acuerdos con distintos candidatos, en franca retirada de su organización.

En fin, a veces hay quienes gustan creer las mentiras de sus asesores y en las propias.