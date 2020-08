El Taekwondo forja carácter de Emmanuel Lara Solís

Mantiene objetivos para cuando se regrese a las actividades deportivas.



Zinacantepec, Estado de México, 12 de agosto de 2020. El taekwondoín Emmanuel Lara Solís aseguró que el deporte ha forjado su carácter para desarrollarse de mejor manera en la vida, debido a que desde muy pequeño le ha dado herramientas especiales como la disciplina.



El joven deportista explicó que desde muy niño practicó diferentes deportes, como correr, nadar y futbol, deporte que jugó su papá, pero que a él no le llamó la atención, por lo que se adentró en el taekwondo.



’Al principio no me gustaba el taekwondo porque era algo muy nuevo y me sonaba muy extraño, pasaron uno o dos meses y me enamoré de la disciplina, y como objetivo principal me trace hacerme cinta negra y antes de obtenerla ya me preparaba para eventos nacionales’, destacó.



El deportista, que es campeón nacional de su categoría, puntualizó que su formación es también gracias a su entrenador y a todos los que forman parte de la selección estatal de este deporte.



’Rafael Pacheco, básicamente él es quien me ha guiado y con él he estado desde el principio, él es parte fundamental de mi preparación, tanto como todos los entrenadores de la selección del Estado de México’, afirmó.



En otro orden de ideas, Emmanuel indicó que este año se preparaba para participar en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad, pero que ha tenido que replantear su objetivo dado la cancelación del calendario a causa de la pandemia.



’Se trabaja con un macrociclo, el cual teníamos contemplado a final de este año se iba a ir al Campeonato Mundial, la preparación era para la evaluación, es un hecho desafortunado que se haya cancelado pero aún quedan eventos en puerta, no sabemos si se van a cancelar pero no podemos dejar de trabajar, como el Campeonato Panamericano que sería en Portland’, detalló.



Finalmente y acerca de cómo ha vivido la pandemia y cómo ha continuado con su plan de trabajo el deportista mexiquense comentó que desde el momento que se estableció que habría un confinamiento, buscó una adaptación rápida a todo lo que se hacía.



’Mi familia y yo examinamos la manera de poder adaptar todas las actividades al confinamiento, porque no se puede estar sin trabajar, sobre todo porque tenía como objetivo el Campeonato Mundial Juvenil, que ya se canceló’, indicó.