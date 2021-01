El tamaño no importa: Perro callejero lucha contra leona en asombroso video viral

El tamaño no importa, especialmente si hablamos de la eterna lucha por la supervivencia del más apto en la naturaleza. Un video viral de un perro callejero peleando contra una leona en un bosque se ha convertido en lo más visto en redes sociales, donde muchos quedaron sin palabras por ser testigos de la impactante escena.



En las imágenes de casi dos minutos de duración compartidas por Parveen Kaswan del Servicio Forestal de la India (IFS por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter se observa cómo el can sin hogar le hace frente al ejemplar hembra de una de las especies que dominan la sabana por su tamaño, velocidad y fiereza a la hora de cazar, reportó India Today.



Todo comienza cuando el perro callejero se acerca sin dudarlo a la leona, enfrascándose en una violenta lucha en medio de una arboleda. La mascota y el animal salvaje continuaron su combate por unos instantes mientras el primero de ellos no dejaba de ladrar. Poco después, el can emprende la retirada y deja a su rival desconcertada.



A medida que transcurrían los hechos, un grupo de turistas a bordo de un jeep que participaban de un safari presenciaron a la distancia el momento, que parecía salido de algún documental de la naturaleza en la que se enfrentaron estos adversarios improbables en un escenario atípico para ambos como lo es un bosque.



’Necesito toda esta confianza en mi vida. Perro vs león. Esto también saca a la luz la situación de los perros sin hogar y su interacción con la vida silvestre. El león simplemente se usó como indicativo. Se trata de una leona para ser más exactos’, escribió Parveen Kaswan en la descripción del video viral, que tiene más de 121,000 reproducciones.



