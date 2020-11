EL TECLEADOR



Aquí descansa un obrero



De la tecla y el papel;



No llegó a ser el primero,



Pero nadie fue como él.



Dictó voluntad postrera



Al notario del lugar



Y le pidió que pusiera



A quién sus bienes dejar.



Sus papeles para el fuego



Para que no quede marca.



Y sus colecciones, luego,



Que las guarden en un arca.



Que el banco asuma sus deudas



Y el coche pase a remate,



Y que sus libros los vendan



Con el primero que pase.



Ningún recuerdo que quede,



eso pidió el tecleador,



y que su viuda, si puede,



reciba todo su amor.



LOS LECTORES



Murieron muchos lectores



Cuando en los diarios hallaron



Textos con varios errores



Que no fueron revisados.



Hubo un líder de difuntos



Que encabezó la protesta,



Y llegaron todos juntos;



De su enojo dieron muestra.





Cómo es posible, dijeron,



Que no sepan escribir



Si en la primaria aprendieron



Cómo palabras unir.





Noticias muy importantes



Bien se deben presentar



Pues no basta dar cuanto antes



Lo que no saben expresar.





Ya los lectores murieron



Y no podrán ayudar



Con gramáticas primero



Y sus reglas a cual más.





NOTIMEX



Murió esta agencia de noticias,



No la quisieron salvar,



Esperábamos albricias



Que no pudieron llegar.





Cinco décadas, dos años,



Es lo que pudo durar;



Murió entre riñas y engaños



Y una huelga sin acabar.



Varias épocas gloriosas



Tuvo en su corto existir,



Y dos décadas penosas,



Las últimas de su vivir.







Ya no hay sindicalizados,



Tampoco los de confianza;



Les comieron el mandado



Los que hicieron mucha tranza.



Una pena que se acabe



Pues dejará un gran vacío,



Y ya no habrá quien la salve



Del lamentable destino.