El tema del desempleo sigue sin alcanzar ninguna solución y hay millnes de mexicanos sin posibilidades de alcanzar un ingreso seguro

CIUDAD DE MEXICO .- En el sector de los trabajadores el problema del empleo sigue en medio de una fuerte crisis y sin visos de solución en el corto plazo, pues el mercado interno sigue desplomado y la actividad económica frenada, pues en los que respecta a restaurantes bares y centros turísticos no hay cambios aun que festejar.



El Congreso del Trabajo y otras organizaciones de trabajadores coinciden con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP que aunque el reinicio de algunas actividades evidenció mejores condiciones económicas, el empleo en México aún no está en recuperación y la confianza de los inversionistas sigue en el terreno negativo.



CXabe señalar que en su análisis semanal de la situación económica del país el organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que los principales indicadores experimentarán un repunte en los meses siguientes, pero esto responde únicamente al reinicio de actividades después de concluir el confinamiento sanitario y no a una recuperación de la actividad económica.



La mermada confianza, la incertidumbre para la inversión y la debilidad y precariedad del mercado laboral, entre otros, sin duda seguirán siendo factores que inhiban el crecimiento, la evolución de la inversión y el consumo depende de la confianza y de la certidumbre en al estado de derecho y hasta el momento no hay señales de avances en esas líneas sino más bien al contrario’, advirtió.



Ante esta panorama consideró que aunque se ha expresado en reiteradas ocasiones, cabe insistir en la necesidad urgente de un ambiente de negocios que permita la participación eficiente de todos los sectores mediante un entorno de certidumbre y seguridad en las reglas de negocios, estado de derecho, seguridad pública, salud y educación que combata las deficiencias que han mantenido al país en niveles de productividad y competitividad sumamente bajos, como ayer lo señaló el Primer Vice presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, quien es también secretario general de la COR.



El desempleo en la micro empresa sigue siendo el común denominador y no hay ningunas acción que de salida a la angustiosa situación por la que atraviesan miles de trabajadores, tanto del sector formal como del informal y además se sigue registrando el cierre de negocios al no poder seguir pagando renta….



LA SEP PIDE DIALOGO ENTRE ESCUELAS Y PADRES DE FAMILIA



La Secretaría de Educación Pública (SEP) invita a escuelas particulares, con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a entablar un diálogo con madres, padres y tutores de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se encuentran inscritos en sus planteles, con el objeto de conciliar el pago por la prestación de sus servicios.



En este sentido, la SEP solicita que ambas partes tengan un acercamiento para acordar los pagos de inscripciones, reinscripciones, colegiaturas y demás conceptos, considerando que la pandemia por COVID-19 afecta a todas las familias, las escuelas y al personal académico, por lo que es imprescindible que todos sean solidarios.



El Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, invita a conciliar, en favor de los alumnos, maestros y propietarios de tales instituciones educativas.



Cuando hay alguna controversia, se puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución que, en días pasados, expresó que es conveniente, que las escuelas y los padres de familia o alumnos, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos, que pueden ir desde parcializarlos, meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad que sea conveniente a las partes.



La Profeco abundó que se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular. Los colegios cuentan con los medios virtuales para poder conciliar con los consumidores sin tener que desplazarse físicamente.



Tanto SEP como la Profeco, coinciden que la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que no recibe clases debido a una causa de fuerza mayor. …



SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACERO



El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) confirmó que la suspensión temporal del contrato de compraventa de ACERO A500 GRADO B, A992 GRADO 50, A572 GRADO 50 y API 5L X52 PSL del cancelado proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco, estará vigente hasta que el Órgano Interno de Control (OIC) del GACM emita la resolución correspondiente.



Con fecha del 10 de agosto se notificó a la empresa Grupo Gilbert Estructuras en Acero, S.A. de C.V. que, derivado de un procedimiento de verificación a la licitación Pública Nacional Presencial número LPN-GACM-EB-01/2020 l y del subsecuente Pliego de Observaciones del OIC, se emitió el Acuerdo para la radicación e inicio del procedimiento de intervención de oficio con el expediente IN/0001/2020, motivo por el cual se decretó la suspensión temporal de dicha licitación, así como los actos administrativos y jurídicos que deriven de la misma, con el propósito de preservar en el estado en que se encuentra, hasta que se dicte la resolución que en derecho corresponda.



En el GACM, como empresa paraestatal, nos guiamos bajo los principios del Gobierno de México de honradez, legalidad, transparencia, austeridad y justicia. Nos apegamos al marco legal que nos rige, por lo que valoramos la utilización de los canales establecidos en la ley para solventar las diferencias entre particulares y organismos del sector público. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dará a conocer de manera inmediata la determinación que dicte el Órgano Interno de Control, así como las acciones y/o medidas a que haya lugar….



