El TEPJF revoca ‘candados’ que impedían a AMLO hablar de elecciones y él celebra

Ciudad de México. Jueves 18 febrero 2021.-La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre partidos políticos y temas electorales en sus conferencias matutinas, eventos y giras, lo cual fue celebrado este jueves por el mandatario federal.

’Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera; según entiendo, en ese sentido va la resolución del tribunal, actuaron muy bien... Celebro que las instituciones vayan actuando con libertad, con independencia’, dijo en su conferencia mañanera.

El Consejo General del INE aprobó el 15 de enero ordenar al titular del Poder Ejecutivo federal, a gobernadores y a funcionarios públicos abstenerse de opinar sobre el proceso electoral de este año, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 1,926 presidencias municipales.

Con nueve votos a favor y dos en contra, los consejeros electorales argumentaron que el propósito era no dañar la equidad e imparcialidad en las contiendas electorales.

Sin embargo, estas medidas fueron revocadas la noche de este miércoles por el TEPJF. El magistrado Felipe de la Mata informó que su voto fue a favor de revocar las medidas cautelares inhibitorias al considerar que el árbitro electoral se excedió en sus funciones.