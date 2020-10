El tercer año, fue un gobierno ausente en Edomex: diputados

Toluca, Méx., a 27 de octubre de 2020. Diputados de Morena consideraron que el Tercer Año del mandatario Alfredo del Mazo fue de un gobierno ausente ante la pandemia, que dejó como resultado un sistema de salud abandonado, simulación en política social e índices delictivos al alza.





’La pandemia dejó un gobierno en total ausencia y falta de iniciativa para atender las demandas, la reactivación económica y la reasignación presupuestal para atender la emergencia’, apuntó el diputado Faustino De la Cruz Pérez.





El tema de la seguridad es uno de los problemas latentes, los feminicidios no han disminuido ni el robo a transeúente, y la corrupción en los ministerios públicos y en los cuerpos de la policía estatal están presentes y lo viven cada día los ciudadanos.





Mientras que el sistema de salud sigue desatendido, con los más de 10 clínicas y hospitales inconclusos y abandonados, por lo que los mexiquenses se ven obligados a acudir por atención a la Ciudad de México. Y no hubo acompañamientos a los afectados por Covid19 como sí ocurrió en la capital del país.





Lamentó que en tres años del mandatario mexiquense se ha mantenido en la opacidad los detalles de la concesión otorgada a OHL, hoy Aleática, por la operación del circuito Exterior Mexiquense, Gobierno, vialidad concesionada de manera arbitraria por los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila.





’De manera arbitraria en 2018 tuvimos dos incrementos en el costo del peaje esto tiene que ver con una concesión ventajosa que tiene OHL, hoy Aleática, y que es un sinónimo de la corrupción en el estado de México, van tres años en que no se transparenta la concesión, ni el Gobernador se ha deslindado de sus antecesores’, apuntó el legislador.





En materia de educación, se enfrentó una grave deserción escolar porque el internet no llega a las comunidades, los niños no tienen tabletas, ni computadoras para acceder a clases virtuales. Mientras que el apoyo social de la Tarjeta Rosa se opera al mejor postor por parte de los responsables de cada sección electoral en una lógica de clientelismo electoral.





La diputada Azucena Cisneros Coss consideró que los casi 300 mil millones de presupuesto anual del Estado de México se esfumaron en este año de pandemia y donde el Gobernador estuvo ausente.





’En este tercer año el Gobernador brilló por su ausencia, igual que el presupuesto; es grave pensar que lo están guardando y lo piensan utilizar de manera solo discrecional’, consideró la morenista.





Cisneros refirió que hay una entidad a la deriva, sin obra pública, sin solución de problemáticas graves, y donde se prefirió aumentar la tarifa del transporte en plena pandemia, y con índices delictivos que van al alza.





Apuntó que en política social solo hay simulación con programas ’patito’ a los cuales no puede acceder la gente, y donde la principal acción que se difunde hasta en espectaculares es el reparto de despensas, lo que en este país ha sido la principal forma de lucrar con la necesidad de la gente.