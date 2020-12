El Tianguis Texcoquito de los lunes sin funcionar al 100%

Texcoco Méx. El tianguis de los lunes con restricciones, dentro de su giro solo les permiten vender productos de primera necesidad, como frutas y legumbres, carnes frías, comida dentro de un horario de 8 am a 5pm.

Líderes de este gremio, preocupados por sus agremiados. Del 70% no laboran debido a este grave problema del ’COVID’ 19, ante esta situación de este mes decembrino todos buscan vender sus productos, el grave problema de las autoridades de no permitirles vender, se quedaran en el rezago este 2020.

Debido a las normas del gobierno a no aflojar la guardia ante esta pandemia que ha azotado a negocios chicos al cual levantan la voz. ’No contamos con el Apoyo de las Autoridades’.

Son miles de comerciantes que están al borde de la quiebra en sus productos, ya que dicen, no nos dejan vender de esto sobre viven familias mexiquenses.