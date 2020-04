¡EL TIEMPO DE LA VERDAD EDOMEX ¡

El síndrome de Hubris’ desmesura’, trastorno común en los líderes políticos. Encontramos políticos megalómanos, las características esenciales para describirlos es hacerse pasar por humildes, sencillos, modestos, disciplinados, con espíritu de sacrificio, dispuestos a anteponer su felicidad personal en aras del bienestar social, frívolos, solitarios, soberbios muestran características megalómanas, pierden la realidad del contexto nacional, político, social y económico. Las estructuras del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena arropaban y aplaudían a la destituida dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky.



El hombre del ajedrez y juega como lo direccione el poder mismo, no hay distinción solo negocio. Óscar González. La raja de la elecciones del 2018 que permitió con la coalición 34 MUNICIPIOS RENTABLES . El dividido y débil al PT, en donde el único beneficiado es precisamente él y líder en la entidad del PT, Oscar González "estrategias de simulación a su militancia y la utilización de los actores políticos en la negociación ", de un partido de unos cuantos. El PT ni sus luces de sus regidores ,diputados haciendo trabajo a la comunidad , empezando por este regidor que "arrastra el logotipo del PT ", pero eso sí, apoyado por Oscar González.

Los padrinos del poder Atlacomulco y de la izquierda de simulación 1993-2018-2019. EL Higinio Martínez (2016-2018), Morena, que nace políticamente en este año 2015, su primera incursión electoral, que logra un re posicionamiento a nivel estatal de más de 570 mil votos, esto les permite, tener 5 diputados plurinominales. Diputada federal Sandra luz falcón Venegas, originaria del estado de Hidalgo, vive en la colonia el arenal de cuautlapan, ex funcionaria en varios cargos) Y compañera de Delfina Gomez.



Historia y origen del Gap estado de México con los personajes, Salvador DIAZ ideólogo del PMS incorpora al PMS a Higinio martinez miranda doctor y trabador de la UACH y jorge de la vega membrillo profesor de la EPT hijo de chico de la vega que participo en el movimiento del 68, En 1987 sus primeras incursiones en la política fue cuando salvador DIAZ compite como candidato a la presidencia municipal por el PMS contra Humberto SANCHEZ tapia del PRI , salvador DIAZ lo pone en la lista plurinominal a Higinio Martinez como diputado local 1991 del estado de México, para la elección del 93 Higinio traiciona a salvador DIAZ ya que como diputado local hace nexos con Emilio CHAUFFET el padrino de la izquierda en el valle de México, el ejecutivo local juega con su propio partido con acciones perversos de simulación y negociación. El PRI NACE LA CRUZ DEL PRI DEL MISMO PRI.



SU ROL DEL SISTEMA DE HIGINIO: Senador de 1997-2000 en la lista plurinominal numero 8 palomeado por Cuauhtémoc cárdenas y 2018-2024 Senador, tres veces diputado local (1991, 2006 ,2012 plurinominal POR MC), dos veces presidente municipal (2003 y 2015) y candidato a gobernador 1999. La elección del 2015, se desborda la identidad al menos mala y el peligro eminente de antorcha popular, con el ahijado consentido Aquiles córdoba, donde antorcha no es el PRI de Texcoco. La votación es superior a lo previsto a morena por la suma de operadores de Texcoco con identidad y arraigo, que permite romper las diferencias partidarias de las familias texcocanas. La estrategia de la avanzada en mantener la joya de la corona del oriente del grupo Gap, lo cierto que no hay nada cierto ante esta sociedad liquidad con un estado de animo de cansancio en Texcoco (2021). . En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización.



Las trampas de género de morena y las avanzadas del grupo gap (la mancuerna Higinio por masculino y Horacio duarte va por mujer)los suspirantes del grupo a Texcoco ,paco Vázquez dos veces diputado local y perdió la presidencia en el 2009 texcocanos , Juan Darío Arreola de Michoacán ,diputado local y federal ,regidor con Higinio en el 2015 .en el 2018 tranzo con el PT la sexta regiduría a causa de la coalición que se consolida el 4 de abril y los registros de las presidencias municipales el 8 de abril del 2018. LOS DEL CIRCULO VINCULADOS POR EL GAP: JUAN DARÍO ARREOLA, secretario del ayuntamiento con Sandra falcón, Nazario gutierrez "Vargas de Veracruz " Diputado local , encargado de los negocios. Y la tapada .que puede ser el mismo esquema de la designación de la Delfina desconocida.



La telaraña de poder desde el mismo partido que les permita manejar Sus arfiles. El estado de ánimo de AMLO al priismo dependerá conforme hacia dónde y cómo .el tema la reelección, desafuero, revocación de mandato y las reformas del sistema de partidos. 2021 se calienta de acuerdo a los intereses de poder. La incertidumbre y. abstención y la simulación de coaliciones de estire ante INE (octubre –noviembre del 2020), con la facultad de manosear a los ciudadanos y violar sus derechos políticos electorales, con acuerdos del poder invisible, quedando en indefensión.

Un PT partido de comodines del sistema y acuerdos, sin proyecto solo de la circunstancia, su militancia sin liderazgo desde la cabeza. Los ex militantes del PT que duraron en ese partido lo que la ambición de Santiago yescas pudo ocultar, o sea, dos meses, ahora al parecer y están por confirmar, pasarán a las filas del partido verde, que al parecer dicho partido volverá a buscar la alcaldía municipal de manera decidida y manipulada para el acuerdo del Gap- mayor en el 2021 como lo hizo en el 2018 negociando a su candidato con el convenio de coalición en el 4 de abril del 2018 y el termino de registro 8 de abril.- El sexto regidor de Texcoco por el PT Santiago yescas estrada de quien se dice que lo único de texcocano que tiene, es el domicilio porque ni siquiera ahí vive.



Un partido totalmente desdibujado para el municipio de Texcoco son muchos y quiso sacar raja política, tal como lo ha hecho desde que empezó a participar políticamente pero en el municipio vecino de Chiconcuac. Fue candidato a la alcaldía por el municipio de Chiconcuac. El regidor de Texcoco, que al registrarse y después de la "negociación" política dio un domicilio de la comunidad texcocana de pentecostés y hoy goza de las mieles del poder -a decir de los quejosos-, sin si quiera conocer las necesidades del Municipio. La telaraña de poder desde el mismo partido que les permita manejar su telaraña. Todos llegan al poder público (2018).

La gente de base de cada 3 años con promesa de ya viene su oportunidad, si solo a los amigos y ciervos del cacique de texcocanos a nombre de espejitos esclavos de su opacidad al tiempo Morenos del PRD, sin identidad y proyecto social. El GAP Higinio Martínez Miranda y su escudero Maurilio Hernández lucieron en foto con Alfonso Ramirez de izquierda laboral y su vínculo con Benito Mirón Lince del grupo de Marcelo presidencial. PEDRO SALMERÓN "Descentralizar la conquista" https://youtu.be/XjSEE58lJMQ vía @YouTube