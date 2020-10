El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que se iniciará la ruta para hacer una consulta para saber si los jaliscienses están de acuerdo con que el estado permanezca ’en esta relación abusiva.’



Pero debe de ser cuidadoso el ingeniero civil porque sus números no andan muy bien, y sus cálculos le pueden salir equivocados. Es decir, le puede salir el tiro por la culata.



En otros espacios digitales, electrónicos e impresos ya hablamos, y seguiremos analizando el bloque de gobiernos estatales que reprochan falta de diálogo con el titular del Ejecutivo Federal. Hoy concentrémonos en el ex militante del PRI hasta el 2005. En esta ocasión hablemos de los últimos estudios demoscópicos del ex militante del PRD.



Según Massive Caller que dirige Carlos Campos el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganaría en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tlaquepaque y Tonalá, si hoy fueran las elecciones.



Su partido (Movimiento Ciudadano) triunfaría en Tlajomulco y en Zapopan.



Sabemos que su declaración fue espectacular, y que muchos sectores le califican como valiente, y otros se atreven ya a decir que es un candidato natural a la Presidencia de la República para 2024. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho.



Hoy, le guste o no al gobernador, López Obrador tiene la mayoría en San Lázaro (Cámara de Diputados) y el control del Senado de la República. También posee la conducción de la mayoría de los congresos locales, lo que complicaría las cosas para el cercano colaborador de Dante Delgado Ranauro. Si eso fuera poco, maneja la chequera, motivo real del desencuentro.



Pensar en Jalisco en un proceso independentista como en Cataluña, es de risa; y de eso de desprenderse del Presidente en turno, o romper con la Federación, es complejo y jurídicamente imposible.



Mientras este reportero escribía estas línea, centenas de teléfonos recibían una grabación que decía así:



’10 gobernadores han criticado la relación que llevan con el Presidente de México, argumenta que reciben un trato abusivo por parte de la Federación.



El Presidente les contestó que primero consultaran con el pueblo lo que pensaban hacer.



El gobernador Enrique Alfaro señaló que le tomaba la palabra al Presidente y que consultaría a los ciudadanos de Jalisco si están de acuerdo en seguir con la relación inequitativa y con el trato discriminatorio que reciben de la Federación.



¿Cuál es su opinión al respecto de este tema?



-Estoy a favor de de que Jalisco modifique la relación con la Federación y obtener así, un mejor trato OPRIMA 2.



-Estoy en contra de modificar el trato con la Federación, las cosas deben seguir igual OPRIMA 3.’



Los resultados los conoceremos en las próximas horas y también se harán encuestas presenciales y a través de internet, y como es obvio despertaran pasiones, y mayor polarización. Sí polarización que le fascina y que provoca el tabasqueño.



La carrera rumbo al 21 y 24 está en marcha, y de los 10 valientes, uno levantó la mano. O quizá, metió la pata, porque de salirme mal las cosas, los perjudicados serán los habitantes del prospero, pero también muy dividido Jalisco.





El gobernador Alfaro tuvo una victoria mediática pírrica: le saldrá el tiro por la culata.



*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx