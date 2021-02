El ton y el son de los candidatos

¿Cuál es el son que tocan los virtuales candidatos a gobernar Guerrero?



Mario Moreno Arcos no tiene prisa en registrarse como candidato. Lo hará a principios del próximo mes, incluso al cierre del plazo legal.



Ya tuvo un primer diálogo con el perredista Evodio Velázquez Aguirre, con quien enfrentó una situación similar a la de Manuel Añorve tras su designación como ganador de la encuesta en el PRI.



Ni Añorve salió en la foto de la unidad con Alejandro Moreno Cárdenas, ni Evodio se quedó a la que Moreno se tomó con los dirigentes nacionales y estatales del PRI y el PRD.



Pero la situación es manejable pues ya hemos dicho anteriormente que los tres cuentan con oficio político y ni Manuel ni Evodio han pataleado en el piso como lo hicieron Luis Walton y Pablo Amílcar Sandoval al haber perdido en Morena.



Falta aún la asamblea del PRD para asumirlo como su candidato.



El ritmo se lo van marcando los procesos políticos que ha venido escalando paso a paso y camina dentro de los tiempos legales ’Andante’, ni rápido ni lento. A tiempo



A Félix Salgado Macedonio la campaña negra en su contra lo puso a correr a todo lo que da el metrónomo.



Entregó su solicitud en cuanto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abrió el periodo para el registro de candidatos a gobernador, justo un día antes de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena resuelva el proceso en su contra por los presuntos abusos sexuales que se le endilgan con situaciones nada convincentes.



La principal es el hecho de que Xavier Olea, el fiscal que en su momento omitió irresponsablemente judicializar la carpeta de investigación de una de las denunciantes, ahora sea el abogado de otra de las presuntas víctimas.



También que esa supuesta agraviada haya sido detenida por el delito de secuestro en el año 2003 y que también formara parte de los Servidores de la Nación cuando el derrotado aspirante a la candidatura de Morena a gobernador Pablo Amílcar Sandoval era el súper delegado en Guerrero.



Y que encima Olea mienta en entrevistas en los medios nacionales diciendo que no se denunció antes la supuesta violación presuntamente ocurrida en 1998 ’porque Félix Salgado tuvo fuero todo ese tiempo’.



¡Salgado Macedonio estuvo sin fuero 15 años!



Los primeros tres fueron entre 2003, que concluyó su segunda diputación federal, y 2006 cuando inició su periodo como presidente municipal de Acapulco. Al terminar ese encargo en 2008 no volvió a ocupar otro cargo constitucional hasta 2020 que asumió como Senador de la República.



O sea que cuando ocurrió la otra supuesta violación que Xavier Olea no judicializó fue dentro del periodo de 12 años, en los que Salgado Macedonio carecía de fuero.



Los tiempos son tan importantes en la política como lo son en la música. Por eso hay que medirlos bien. Y además cuidar celosamente la armonía.



Pero al virtual candidato de Morena le suenan un violín ’Sostenuto’ en los medios de comunicación, con trompetas en el extranjero y tarolas en las redes sociales que lo están obligando a ir de ’Presto’ a ’Prestíssimo’ con la idea de que abandone la orquesta y alguno de los perdedores ocupe su lugar.



Hay un refrán italiano que dice ’Chi va piano va lontano’ (Si va despacio va lejos). Mida el ritmo y baile al son que guste. Usted que puede.



#Revolcadero



RICARDO TAJA no duda en asumir su papel de opositor. En conferencia de prensa señaló al gobierno municipal que encabeza la morenista Adela Román Ocampo en Acapulco como ’La mafia del no poder’.



LA ALCALDESA y su muy cambiante equipo en el que algunos secretarios y directores han durado algunos meses en el cargo ’no pueden llevar agua, no pueden reparar el alumbrado, no pueden recoger la basura’, recalcó el priísta.



DE PUNTITAS atrás de Nazarín Vargas Armenta se asomaba doña Adela el lunes a las 9:00 de la mañana, para salir en la foto del registro de Félix Salgado Macedonio ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y es que han sido meses muy ocupados para ella buscando ser candidata, primero a gobernadora y ahora a la reelección. ¿Y Acapulco? Ahí va. Sin agua pero con baches. Todo normal.