El torero José Tomás deja a su esposa por otra mujer tras 20 años juntos

Últimamente se habla más de los toreros por su vida personal y sus amoríos que por sus faenas en la plaza. Al parecer Enrique Ponce ha abierto una veda a algunos compañeros que quizá estarían deseando cambiar de pareja.



Un ejemplo podría ser José Tomás que, según informa Vanitatis, sigue las huellas de Enrique Ponce dejando a su mujer por otra. El torero llevaba nada menos que dos décadas junto a su esposa Isabel.



El citado medio asegura que el torero de 45 años y su hasta ahora esposa han decidido poner fin a su relación sentimental. Ambos son padres de un hijo en común y, por el bien del joven de 11 años, espero que hayan acabado en buenos términos aunque no se ha detallado nada al respecto.



Por lo visto y siempre según lo publicado, tanto José Tomás como Isabel seguirán viviendo en Estepona, Málaga aunque hayan tomado la decisión de vivir vidas separadas.



José Tomás acaparará tantos titulares como Enrique Ponce y Ana Soria desde que dejó a Paloma Cuevas y es que, del mismo modo que Ponce, a José Tomás ya se le habría visto con su nueva pareja también en Estepona.



‘El Español’ ha tenido acceso a un informador cercano a la empareja y éste ha confirmado la ruptura desde la tristeza pero sin sorpresa alguna. En sus declaraciones al medio ha comentado que: ’En nuestro círculo todo el mundo lo sabe. Nos ha dado pena, porque era una historia de amor muy bonita, como esas de las novelas que a todas nos hubiera gustado vivir’.



La historia de amor novelesca a la que hace referencia la fuente anónima trata del flechazo que tuvo José Tomás con Isabel. Ella, por aquel entonces, tenía 27 años y trabajaba de dependienta en una tienda de fotografía.



El torero entró al negocio y se enamoró de ella al instante: ’Parecía sacada de un cuadro de Romero de Torres’, declararía tiempo después cuando ya eran una pareja estable. La relación entre ambos siempre ha sido muy discreta y nada mediática, de hecho Isabel ha acudido a la Plaza de toros en contadas ocasiones a lo largo de estos 20 años juntos que ahora han terminado.



De confitarme dicha información los paparazzi no tardarán demasiado en pillar a José Tomás con su nueva conquista y pronto tendremos el perfil de una mujer que, por ahora, no es personaje público. Eso sí, Ana Soria tampoco lo era y ahora no para de acaparar páginas de revistas del corazón.