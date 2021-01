El Toro Salgado embiste en Guerrero

El partido Morena, anunció que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio será su candidato para la gubernatura del estado de Guerrero en las elecciones del 2021.



El presidente nacional Mario Delgado aseguró que Salgado fue el mejor posicionado en las encuestas, entre un total de 18 militantes que aspiraban a la candidatura.



Así, la llamada ’guerra por Guerrero’, llevada principalmente entre 2 bandos: el de Salgado Macedonio, y el exdelegado de los programas federales en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval, se definió a favor del primero.



Acusado de muchas cosas, Salgado habría precisado: ’Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho; todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto’.





José Félix Salgado Macedonio, nació en Las Querendas, Pungarabato, Guerrero; el 14 de enero de 1957. Hijo de Nicanor Salgado Castañeda, arriero y campesino; y Aurora Macedonio Juárez, quien, a decir de su hijo, murió envuelta en su bandera amarillo y negro (perredista)…’.



Félix es uno de los 14 hijos de aquel matrimonio. Él tiene 6 hijas. Muchas, porque se empecinó, en buscar el varoncito.



Salgado realizó la educación primaria en su pueblo natal; la secundaria y el bachillerato, en Ciudad Altamirano. Es Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fitotecnia, egresado de la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero.



De 1981 a 1984, se dedicó al comercio; en ese último año fundó en Iguala el periódico Acción, que se caracterizó por ser crítico. En diciembre de 1987, se adhirió, a la Corriente Democrática.



Entre otras, destacan sus siguientes actividades: Director del Periódico ’Acción’, de Iguala, Guerrero (1981 – 1987). Diputado Federal por la LIV Legislatura al Congreso de la Unión (1988 - 1991).



Presidente Estatal del PRD en Guerrero (1992). Candidato, por el PRD, a Gobernador de Guerrero (1993). Senador de la República por la LVI Legislatura al Congreso de la Unión (1994 - 2000).



Candidato solaztequista a Gobernador del Estado de Guerrero (1999). Diputado Federal por la LVIII Legislatura al Congreso de la Unión (2000 – 2003). Presidente Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero (2005 – 2008).



Director del Periódico ’La Jornada Guerrero’ (2009–2017). Coordinador Estatal de Organización de Morena (2017). Senador de la República por la LVI Legislatura al Congreso de la Unión, desde el 2018. Actualmente tiene licencia.



En 1999 fue Candidato a la Presidencia Nacional del PRD. En el 2017 fue Coordinador estatal de Morena en Guerrero.



Entre los 18 aspirantes destacaban los nombres de la senadora Nestora Salgado; el ex delegado del gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; y el exdirigente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton.



John Ackerman salió en defensa de su cuñado Pablo Amílcar Sandoval luego de que perdió la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero.



Afirmó que el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, iba a nombrar a Pablo Amílcar como candidato el 17 de diciembre, pero ’sorpresivamente y de última hora se echó para atrás frente a presiones de parte de sectores mafiosos incrustados en Morena’.



Es la tercera vez que Salgado contenderá por la gubernatura de Guerrero. En ambas ocasiones, quedó en segundo lugar.



Es autor del libro ’Los pubertos de mi tierra’. Es cantautor del disco Al corazón le vale, ganador de un disco de platino y compositor de la llamada Cumbia del Peje. Además protagonizó la película Guerrero, junto a la actriz Lina Santos. Amante de las motos, dicharachero, populista y juguetón.



Buscó puentes para ser candidato por otros partidos, en caso de que en el suyo, no lo dejaran llegar. Incluso, según transcendidos, irrumpió en el salón donde Morena daría a conocer el nombre de su candidato a la gubernatura de Guerrero, con esta ruidosa advertencia: ’¡Si no soy yo, les voy a armar un desmadre!’.