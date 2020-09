El TP01 debe ponerse a trabajar

Primero, quítenle los logos de la FAM

• Réntenlo a Aerolíneas comerciales•

• Sin uso, se daña y sólo genera gasto

• Conflictos sociales por desempleo: Citi



Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.

Alberto Cortez, cantautor argentino.





Un avión de gran tecnología; uno de los mejores que surcan los cielos mexicanos, está inmóvil. Se daña por la falta de uso, genera gastos de millones de pesos su cuidado, mantenimiento y revisión periódica. Pero, lo peor es que no hay decisión política de ganar dinero con él.

Y, se entiende. El gobierno socialista no entiende de soluciones contables. No saben cómo evitar que el desperdicio financiero, no sólo por su adquisición y los ’pagos chiquitos’ de millones de dólares para acabar de pagarlo, sino la depreciación contable.

Esto representa al mes, más de 12 millones de dólares de mantenimiento y unos 60 millones para la compra total de la aeronave. Esta cifra es anual y representan unos 1,500 millones de pesos (la mitad de lo que pretendían obtener por su Lotería).

Pero, ¡hay una salida! Primero, deben quitarle los logos de la Fuerza Aérea Mexicana. Luego rentarlo tanto a empresas privadas, como a aerolíneas. Esto pagaría cuando menos, la mitad de los gastos que les menciono.

No debe el Pueblo soportar sobre sus espaldas la carga de un avión que desprecia el presidente López Obrador. Por cierto, tampoco utiliza otros aviones más modestos para sus viajes al interior del país o al extranjero.

Ya basta de despilfarros en aras de no quedar mal con el Pueblo, por que usa un avión digno al representante de todos los mexicanos. Si no quieren los lujos de la CNDH abordo, pues que lleven tacos de arroz con frijoles, pero usen las herramientas que se pagan con el esfuerzo de todos los que pagamos impuestos.

PODEROSOS CABALLEROS

CITI-CONFLICTOS SOCIALES

Negro panorama plantea Citigroup para México en donde muchas empresas que no se prepararon ante la crisis económica, ’no han ajustado su fuerza laboral al nuevo nivel de demanda’, a excepción de las industrias del turismo y las aerolíneas. Han soportado, como lo dijo el director del banco Ernesto Torres Cantú. Es probable que esos recortes de empleos se produzcan el próximo año y eso impactará la economía nacional.

TRATA Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

Según la Guardia Nacional, la pornografía infantil se incrementó 73%, entre marzo y abril. Además, es un importante destino de turismo sexual infantil, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto crece exponencialmente en el país. ¿Cómo podemos frenarla? México ya es ’el Bangkok de Latinoamérica’. En 2018, 20 mil niños cayeron en las redes de trata en Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la CDMX. Tenemos que frenarlo y es positivo que desde el Congreso, a propuesta de la senadora Geovana Bañuelos, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, se impulsen iniciativas para proteger a nuestros niños y adolescentes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LAFARGEHOLCIM

La cementera más importante del planeta, se comprometió acortar sus emisiones de dióxido de carbono una quinta parte para finales de la década, a fin de enfrentar el cambio climático, según se comprometió su director ejecutivo Jan Jenish. La industria del cemento es considerada como el material más importante en la construcción y responsable del 8% de las emisiones de CO2.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos