EL TREN MAYA DEBE SER SOSTENIBLE Y NO PONER EN RIESGO LA CALIDAD DEL AIRE DEL SUR-SURESTE DEL PAÍS: PARTIDO VERDE



· Legisladores del Partido Verde en el Congreso de la Unión solicitaron a la SCT aclarar por qué el Tren Maya utilizará diésel, en lugar de energía eléctrica.



Es importante que el Tren Maya cuente con tecnología de punta que favorezca la transición energética hacia el uso de energías limpias y renovables, en vez de apoyarse en combustibles fósiles, cuyo costo económico es bajo, pero su costo ambiental es alto, argumentaron los senadores y diputados del Partido Verde al solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aclarar por qué este proyecto utilizará diesel en lugar de energía eléctrica.



A través de un punto de acuerdo presentado este día en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores ecologistas solicitaron a la SCT informe y presente todos y cada uno de los estudios que derivaron en la determinación para que el proyecto Tren Maya utilice como fuente de energía el diésel como combustible primario.



Advirtieron que el Tren Maya debe ser sostenible y no debe poner en riesgo la calidad del aire en el sur-sureste del país.



Y aunque en el análisis del costo beneficio del Tren Maya, la utilización del diesel, en lugar de energía eléctrica, es menos costosa; no existe en el propio análisis acerca de los beneficios de utilizar la energía eléctrica en lugar del diésel, ni las consecuencias de la utilización del combustible.



Aseguraron que se omitió el análisis de externalidades ambientales del proyecto, considerando principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos que generará la quema de diésel. Además de que el uso de energía eléctrica implica ahorros significativos en los costos de operación.



Ejemplificaron que la utilización de trenes completamente eléctricos se encuentra Alemania, donde a partir de 2023 llegarán a la ciudad de Baden-Württemberg, 20 trenes eléctricos, que abandonan cualquier tipo de motor diésel y se alimenta completamente de electricidad.



Los trenes con tracción eléctrica ofrecen enormes ventajas como limpieza, potencia y rendimiento. Asimismo, su rendimiento energético es muy alto en la máquina, del orden del 80 al 90%, el mayor de entre todos los tipos de tracción.



Aseguraron que como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, necesitan la certeza de que cada uno de los proyectos que se desarrollan en el país cuenten con todas las autorizaciones ambientales que la Ley exige, con la finalidad de evitar daños irreversibles al entorno natural.



Finalmente destacaron que el Tren Maya es un proyecto ambicioso, que traerá consigo una gran oportunidad de desarrollo para las comunidades aledañas a este proyecto, con oportunidades laborales desde el inicio del desarrollo del mismo, el cual permitirá la conectividad de toda la península de Yucatán. Los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo serán beneficiados, a través del desarrollo, en la calidad de vida de sus habitantes.