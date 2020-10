El Tri, concierto en streaming

Concierto en streaming celebrando el 52 Aniversario de EL TRI de México, acontecimiento presentado por Plataforma Live.

Todos a Rockear con Alex Lora y El Tri este sábado 24 de octubre a las 8:30 pm con un recorrido por los 52 años de canciones en un concierto con invitados de lujo como Salvador (Sabo) Romo, Beto Cuevas, Margarita La Diosa de la Cumbia, La Renga, Mario Bautista, C-Kan, Flor Amargo, entre otros.



El Tri, es la legendaria agrupación mexicana que fue pionera del rock and roll en Hispanoamérica, fundada y liderada por el músico Alex Lora. Con cuarenta álbumes grabados e incontables conciertos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, el grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha recibido un sin número de reconocimientos, entre los que destacan cinco nominaciones para el Premio Grammy®, bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en español. EL TRI y Alex Lora son considerados voceros del pueblo de México, símbolo de libertad para quienes están cautivos, una esperanza para los discapacitados y quienes son marginados. La gente ha convertido sus canciones en himnos y ha hecho de su banda el grupo de rocanrol más popular de México y de Latinoamérica.



No te puedes perder este extraordinario concierto por streaming, escuchando los éxitos de El Tri, así como canciones nuevas que Alex Lora ha compuesto en esta temporada, la pasaras super bien, corre la voz.



Tendrá grandes invitados como: Sabo Romo, C Kan, Mario bautista, Margarita La Diosa de la cumbia, entre otros, por mencionar algunos



Un evento Virtual que llegará con todo el rocanrol, hará vibrar tu casa este sábado 24 de octubre a las 8:30pm. Compra tu boleto en www.plataformalive.com

Mayores informes Servicio al Cliente:

[email protected]

Métodos de Pago:

Tarjetas de débito y crédito (Visa, Master Card)

Cadena Comercial Oxxo

Pay Pal