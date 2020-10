El Tri, dio un excelente concierto de 52 aniversario

Tres horas de música excelente, donde toco sus éxitos y canciones que ha compuesto en esta temporada, El Tri de Alex Lora celebró así sus 52 años de trayectoria, con un Concierto en streaming, ’De México para todo el mundo’, acontecimiento presentado por Plataforma Live.



Como introducción al concierto, se presentó una impresionante danza prehispánica, una ofrenda de fuego purificador, para augurar tiempos mejores.



En esta gran celebración estuvieron presentes como invitados de lujo, Salvador (Sabo) Romo, Beto Cuevas, Margarita La Diosa de la Cumbia, La Renga, Mario Bautista, C-Kan, Flor Amargo, entre otros, por mencionar algunos.



Margarita «La diosa de la cumbia» interpretó junto a Alex el tema ’Cuando tú no estás’. Mario Bautista se hizo presente en el tema ’ADO’. C-Kan participó en ’Parece fácil y difícil’, también intervino Flor Amargo junto a Alex y pudimos disfrutar el talento del bajista Sabo Romo.



Alex también dedicó sus nuevas canciones a aquéllos que ’Se nos adelantaron por este maldito virus… y desde el cielo nos acompañan’. En muchos sentidos, este toquín virtual fue extraordinario, pero en especial porque pudo ser visto en países como Japón, Inglaterra, España, Canadá, Estados Unidos, Perú y Argentina, donde quiera que vivan aquellos que ya añoraban un concierto de la legendaria banda, para así disfrutar de temas imprescindibles como ’Todo me sale mal’, ’Chavo de onda’ y ’Contigo me conformo’, que Alex cantó al lado de su inseparable pareja y domadora, Chela Lora.



Cabe mencionar que, en este evento, Alex regaló una guitarra autografiada a un afortunado fan de hueso colorado, seleccionado por él mismo.



En este gran concierto de 52 aniversario, muy felices sus fans y todos los participantes, que lo vieron por streaming, los cuales hicieron buenos comentarios en el chat de la página oficial del Tri, cabe la pena mencionar que había fans de diferentes ciudades y países.





Fue un gran concierto, todos los integrantes de El Tri, se veían muy felices de estar tocando y celebrando de esta forma su 52 aniversario de trayectoria dentro del rock nacional, se sintió una atmósfera muy agradable, pues con la iluminación, los efectos especiales, un excelente audio, la gran pantalla al fondo del escenario, la sensacional escenografía, que al frente en el piso tenía cómo pasillo, la figura de la manita icónica de El Tri, con lo que daba una gran vista, cabe la pena mencionar que se disfrutó bastante este concierto tanto auditivamente como visualmente, todos los grandes éxitos que toco El Tri.





En un intermedio Alex Lora sacó la bandera de México, la cual extendió y del otro lado la sostenía un danzante Azteca, y Alex grito: ’Viva Hidalgo y Morelos Viva Villa y Zapata, Viva la Virgen de Guadalupe, Viva México, Viva México Viva México y que viva el rock and roll, y empezó a cantar ’La vida no vale nada’ y ’Cielito lindo’, al terminar este popurrí grito: ’¿estamos siendo felices?’





Durante las canciones que Alex Lora interpretaba, en varias de ellas hubo performance’s sensacionales, como un plus de esta celebración, con grandes actores y danzantes aztecas qué hicieron una formidable escenografía, dando así un realce en este gran concierto qué fue sensacional.



Para cerrar con broche de oro, después de tres horas de concierto, toco ’Chavo de onda’, en la cual gritaba ’que viva el rock and roll’, ’que viva el rock and roll’, ’que viva el rock and roll’, Alex Lora dijo ’les pido un aplauso para estos grandes músicos mexicanos, después empezó a presentar a cada uno de ellos, en los teclados y en el piano esta el maestro Lalo Toral, que se oigan esas palmas para mi maestro, hey, hey, hey, hey, en el violín tenemos a mi tocayo Alex, que se oigan esas palmas hey, hey, hey, hey, ¿estamos siendo felices? en las guitarras están Lalo y Óscar, en la armónica está el Wea, en el bajo tenemos a Charlie, en la bataca está Felipe hey, hey, hey, hey, es El Tri de México, en los gritos está mi domadora Chela Lora, fuerte el aplauso para estos grandes artistas, a estos grandes artistas que vinieron acompañarnos y hacer performance`s en el 52 aniversario de El Tri, fuerte el aplauso para ellos hey, hey, hey, hey, y lo más importante de todo esto, lo que hace que esta música exista, la raza que se conectó a la tocad, la banda que vino a rocanrolear con nosotros esta noche para festejar el aniversario 52 de El Tri de México, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll.



Fue así como término este gran concierto de ’El Tri’ de México celebrando su 52 aniversario de trayectoria en el rock nacional, felicitaciones a los organizadores Plataforma Live por realizar eventos de alto nivel como éste, dando así auge a la cultura y al sano entretenimiento en nuestro país, esperamos que sigan realizando espectáculos como éste, de hecho, hay varios eventos en puerta los cuales iremos difundiendo oportunamente.