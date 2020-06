El Tri en autoconcierto

Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster



Llega con todo su legado a los autoconciertos





Con todo el legado de ser uno de los grupos más legendarios de la historia musical en México, el Tri de México se presentará el próximo viernes 14 de agosto de 2020 en el Foro Pegaso para ser uno de los artistas en marcar la pauta y el reinicio de la nueva normalidad en conciertos en este país, dando a todos sus privilegiados seguidores una noche de desahogo llena de gritos, brincos y pasión por el rocanrol presentando su nueva producción titulada ’¡Enciende el Cerebro!’.







Así, en el marco de su cierre de la gira ’Medio Siglo Rocanroleando’ y luego de una gira por Estados Unidos, Sudamérica y toda la República Mexicana, Alex Lora y el Tri de México festejará su 51 aniversario. De este modo, Lora hará patente ante su audiencia la forma en cómo sus canciones se han convertido en himnos que han perdurado a lo largo de cinco décadas.



Su persistencia le ha permitido trabajar con plena sencillez y profesionalismo lo mismo desde los hoyos funkies, hasta pisar los escenarios más grandes que puede ofrecer Hispanoamérica. Para Alejandro Lora, su líder imbatible, esta ha sido una lucha continua en la que sin duda ha abierto las puertas a las nuevas generaciones de artistas y fans que se han beneficiado de ésa persistencia.







A lo largo de su historia, sus canciones han musicalizado la vida de miles de personas durante generaciones. Sus más de 50 discos grabados en estudio, en vivo, sinfónicos, ediciones especiales; junto con sus icónicas presentaciones y labor social en los penales, han creado a la leyenda que El TRI representa para la raza rocanrolera de nuestro país.



EL Tri, orgullosamente mexicano, ha compartido escenario con grandes leyendas de la música tales como los The Rolling Stones, Chuck Berry, Erick Burton, Los Ramones, Creedence Clearwater Revisited, The Cult, The Doors, Jhonny Winter, Sammy Hagar, y muchos más. Siempre ha llevado el rock y la cultura nacional por bandera, convirtiéndose con eso en la banda más icónica y reconocida del rock mexicano en el mundo.







Alejandro Lora y el Tri de México se presenta el próximo viernes 14 de agosto de 2020 en el Foro Pegaso dentro del formato de autoconciertos con acceso a partir de las cinco de la tarde y el show a las 8pm. Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster.