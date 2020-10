El Tri, en concierto virtual, celebra su 52 Aniversario

No te puedes perder este extraordinario concierto por streaming, escuchando los éxitos de El Tri, así como canciones nuevas que Alex Lora ha compuesto en esta temporada, la pasaras super bien, corre la voz.







Todos a rocanrolear con Alex Lora y El Tri este sábado 24 de octubre a las 8:30 pm, con un recorrido por los 52 años de canciones, en un concierto con invitados de lujo como Salvador (Sabo) Romo, Beto Cuevas, Margarita La Diosa de la Cumbia, La Renga, Mario Bautista, C-Kan, Flor Amargo, entre otros.





Alex Lora comento en su conferencia de prensa ’Quiero agradecerles más que nada, a todos mis fans qué ha rocanroleado conmigo durante 52 años y qué han musicalizado su vida con mis canciones, los felicito, en 52 años ininterrumpidos de rocanrolear de México para el mundo’.







Alex Lora acentúo ’Mis rolas hablan del momento histórico social político que estamos viviendo, en el momento que se está llevando a cabo, ahorita todas esas canciones que invente hace 50, 30 y 20 años en este momento están tan vigentes o más vigentes que cuando las inventé, y aparte he inventado otras canciones, que son secuelas de esas que invente, del momento que ahorita estamos viviendo, realmente cuando yo inventé esa rolas, es como las que invento por lo que está pasando, como la de ’Sobrevivir’, que es una canción que habla precisamente de lo que estamos viviendo, es como un enlace con la raza peruana, para pedirle a Dios que nos dé fuerza para aguantar esta situación que estamos viviendo con la pandemia.







Alex Lora destaco ’Ahorita la raza está desesperada y todo el mundo quiere gritar que vive el rock and roll, entonces la única forma de hacerlo es a través de las redes, ahora el 24 de octubre a través de Plataforma Live, todos se van a poder conectar y olvidarse de sus broncas y gritar que viva el rock and roll, mucha raza de todo el mundo, porque en todo el mundo hay mexicanos y mientras dure la tocada, ellos se van a sentir como si estuvieran en México, oyendo canciones como ’Metro Balderas’, ’El Ado’, ’Chavo de Onda’, ’San Juanico’, ’Chilango’, ’Chilangolandia’, la raza que está en Japón, que está en Inglaterra, que está en Canadá, que están en Argentina, que están en Perú, se van a sentir como que estuvieran en México, esto para nosotros es una gran satisfacción, de poder darles la sensación de alegría y de libertad y de felicidad que nosotros sentimos cuando estamos tocando, y la tocada no va a ser una tocada normal, como las que se hacen en línea, sino es una tocada real, va a ser un escenario real, donde la escenografía es como la manita icónica de El Tri, con pantallas, con performance, con equipo de sonido, en un lugar de tocada, todo realmente como una tocada verdadera, nada más que va a estar a través de Plataforma Live, entonces van a estar con su familia, con su banda, en su casa, con su vecina, en su bar, compartiendo con otras personas, van a poder bailar, van a poder cantar, van a poder gritar y se van a desahogar como si estuvieran en una tocada en el Palacio de los Deportes o en la Arena de la Ciudad de México, nada más que van a estar desde su casa, con la sana distancia y todos los protocolos para ahorita poder rocanrolear’.







El Tri, es la legendaria agrupación mexicana que fue pionera del rock and roll en Hispanoamérica, fundada y liderada por el músico Alex Lora. Con cuarenta álbumes grabados e incontables conciertos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, el grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha recibido un sin número de reconocimientos, entre los que destacan cinco nominaciones para el Premio Grammy®, bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en español.



EL TRI y Alex Lora son considerados voceros del pueblo de México, símbolo de libertad para quienes están cautivos, una esperanza para los discapacitados y quienes son marginados. La gente ha convertido sus canciones en himnos y ha hecho de su banda el grupo de rocanrol más popular de México y de Latinoamérica.





En este gran evento del 52 Aniversario de ’El Tri’, tendrá grandes invitados como: Sabo Romo, C Kan, Mario bautista, Margarita La Diosa de la cumbia, entre otros, por mencionar algunos.



Concierto en streaming celebrando el 52 Aniversario de EL TRI de México, acontecimiento presentado por Plataforma Live.

El Tri de Alex Lora celebra sus 52 años en el Rocanrol, con un Concierto Streaming





Un evento Virtual que llegará con todo el rocanrol, hará vibrar tu casa este sábado 24 de octubre a las 8:30pm. Compra tu boleto en www.plataformalive.com

Mayores informes Servicio al Cliente:

[email protected]

Métodos de Pago:

Tarjetas de débito y crédito (Visa, Master Card)

Cadena Comercial Oxxo

Pay Pal