El Tri en el Foro Pegaso

Concierto Histórico dio ’El Tri’ en Foro Pegaso ubicado en, ubicado en el km 52.5, Carretera Toluca-Naucalpan, 50220 San Mateo Otzacatipan, Estado de México, la gente que asistió a este gran auto-concierto, estaba muy feliz de estar escuchando música de ’El Tri’, con un buen audio, efectos de humo e iluminación, y una gran escenografía, que hacían que se viviera una experiencia muy grata, todos aplaudiendo, bailando y cantando, algunos debajo de sus autos, cabe mencionar, que había una buena distancia entre cada carro, así que aunque se bajaran del auto, se mantenía una buena distancia entre los asistentes presentes.





Los grupos abridores fueron ’Wartime Bloom’ y ’Railrod’ quienes estuvieron excelentes en su presentación, cabe mencionar que el escenario fue de 360 grados, tenía cuatro frentes es decir que estaba al centro y los autos de los asistentes alrededor, con excelentes vistas y grandes pantallas en los cuatro frentes, los músicos estaban ubicados distribuidos en el escenario, con lo cual se disfrutó al máximo este gran auto-concierto.



Toda la afluencia muy concurrida estaba muy emocionada y feliz de estar en este auto-concierto, escuchando música de su agrado, brincando, cantando, bailando, haciendo coros, aplaudiendo y ovacionando, desde el principio de cada tema, hasta el final, pues fueron canciones muy conocidas que son éxitos de ’El Tri’ mismas en las que Alex Lora invitaba a todos los presentes a interactuar, aplaudiendo, gritándoles ’esas palmas’ ’he, he, he, he, he’, y diciéndoles ’desahóguense, a eso vinimos a este concierto’, ’los que no vinieron, se lo perdieron’ ’pero nosotros vamos a disfrutar este evento en el Foro Pegaso’.



Alex Lora de ’El Tri’ empezó con el tema ’La raza más chida’ gritando ’viva México ca……..’ todos felices iniciando este gran concierto, Alex les gritaba ’que se oigan esas palmas de la banda del Foro Pegaso’ ’he, he, he, he, he’, ’tocando un tambor prehispánico y un danzante vestido con traje de danza azteca, bailando dando buen espectáculo y una escenografía visual muy grata.



El concierto continuo con otros temas como ’El Tri Somos Todos’ canciones que son éxitos, la gente muy prendida, Alex muy contento gritaba en repetidas ocasiones ’viva México ca……..’, gritaba también ’¿estamos siendo felices?’, todos muy felices y Alex, tocaba de repente el tambor prehispánico, para hacer percusión.



Toco otros temas como ’Perro negro y callejero’ y preguntaba al público ’¿están contentos? El público contestaba con una gran ovación ¡sí!, continuo con otro tema ’El muchacho chicho’, diciéndoles ’que se oigan esas palmas’ ’he, he, he, he, he’, con lo cual, junto con la música, la iluminación, la escenografía se creaba una atmosfera muy agradable de armonía, donde todos estaban muy contentos, en este acontecimiento.



Alex comento, ’como les digo fue en el Estado de México en Tlalnepantla, fue en el Rodeo Santa Fe, la última tocada que hicimos el 15 de febrero, ahora 14 de agosto se cumplen 6 meses de esa tocadita, y seria una jalada que no tocáramos esta rola que dice’ Soy muy prendido rocanrolero en el Estado de México’, continuo con otros temas como ’Difícil’, ’Chilango incomprendido’, ’Mente Rockera’, de repente Alex gritaba ’a saltar Pegaso’ y todos los asistentes bailando y saltando muy felices, toco otros temas como ’Nunca Digas Que No’, cabe mencionar que en todas las canciones el público cantaba brincaba y bailaba, aplaudía y ovacionaba muy feliz.



Continuo ’El Tri’ tocando sus éxitos como ’Tú eres como un sueño’, Alex le decía al público, ’alcemos nuestros brazos de México a todo el mundo’ moviendo los brazos de un lado a otro, y todos los asistentes haciendo lo mismo, toco otro tema ’La Vida No Vale Nada / Cielito Lindo / México Lindo y querido’, toco otro tema ’Niño sin amor’, continuo con el ’Metro Balderas’, ’Donald Trump’ canciones que todos los asistentes cantaban muy felices, ’María Sabina’, ’Abuso de autoridad’, ’Parece fácil’, ’Te quiero mucho’, ’Todo por el rock and roll’, ’Todo me sale mal’, en este tema salieron varios actores malabaristas, haciendo una gran escenografía, se veía muy bien, y Alex Lora se puso su máscara como de luchador, de color verde con rojo y con una cresta como de gallo en medio de esta, toco después ’Triste canción de amor’, toco después ’El Ado’, ’Las piedras rodantes’, y para cerrar con broche de oro toco ’Chavo de onda’.



Cabe mencionar que este concierto estuvo extraordinario y que todos los asistentes la pasaron muy agradable, escuchando a 'El Tri' con sus éxitos de siempre, canciones que todos se saben y estuvieron cantando muy felices.



En esta última canción presento uno a uno, a cada integrante de ’El Tri’, pidió un aplauso para los maestros del performance, y menciono ’y lo más importante de esto, la raza que vino a el Foro Pegaso esta noche’, fue así como termino este Concierto Histórico que dio ’El Tri’ en el Foro Pegaso.



Felicitaciones a los organizadores, pues con estos eventos se da auge a la cultura musical y al sano entretenimiento en nuestro país, hay varios conciertos en puerta los cuales iremos difundiendo oportunamente.