El Tribunal Electoral ordena que Morena renueve líder con una encuesta del INE

Ciudad de México. Jueves 20 agosto 2020.-El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la prórroga solicitada por el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, para renovar la presidencia y secretaría general del partido, y determinó que el INE realice una encuesta para seleccionarlos, la cual deberá ser de carácter nacional y abierta a la militancia y simpatizantes.



La actual dirigencia de Morena, encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar, solicitaba que la renovación se realizara hasta 90 días después de concluidos los procesos electorales del próximo año ante la epidemia de coronavirus, pero el TEPJF determinó que puede llevarse a cabo la encuesta con las medidas de cuidado a la salud indispensables y no resulta necesaria la celebración de asambleas.



’Al responder el argumento de que Morena no puede llevar a cabo la elección por la emergencia sanitaria del COVID-19, se le recuerda que sí es posible ya que incluso el INE acordó realizar los comicios locales en Hidalgo y Coahuila el próximo 18 de octubre, tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes’, resaltó el TEPJF en un comunicado.



El tribunal señaló que Morena no ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que desde la primera determinación las medidas que se han dictado no han sido eficaces para su cumplimiento.



Detalló que la encuesta abierta se deberá entender por aquella que se realice entre ciudadanos que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena, "dado que el propio partido ha generado una circunstancia de falta de certeza y confiabilidad con un padrón diverso al previamente validado por el INE".



Y además podrá participar como candidato cualquier militante que cumpla los requisitos estatutarios, salvo el de ser consejero nacional.



Horas antes, Alfonso Ramírez Cuéllar se pronunció este jueves en contra de que TEPJF delegara al INE organizar la encuesta para concretar la renovación de la dirigencia del partido, pero al mismo tiempo diputados federales apoyaron la intervención de esa autoridad electoral.



En videoconferencia, Ramírez Cuéllar acusó a los magistrados del TEPJF de pisotear los estatutos de Morena al pretender que el presidente y el secretario general de Morena fueran electos mediante encuesta.



"(Los magistrados) violentan la vida de un partido político y, sin ningún miramiento ni rigor jurídico, están dispuestos y decididos a violentar la legislación que los morenistas nos hemos dado en los congresos nacionales a lo largo de seis años", expresó.



También criticó que el TEPJF primero les solicitó entregar en tiempo y forma la metodología para la renovación, y ahora, lamentó, "quiere darle a otros (el INE) una facultad que solo compete al partido".



No pisoteen nuestros estatutos. En el proyecto de sentencia del TEPJF se cuentan medidas y se establecen falsedades. Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez recordó que en el estatuto de Morena se establece que para ocupar la presidencia y secretaría general del partido primero deben ser consejeros nacionales, recorrer todo el proceso democrático y contar con el aval de la militancia en las asambleas.



Por lo que, insistió, la autoridad electoral estaría pisoteando las normas de Morena al establecer que la dirigencia sea renovada mediante encuesta telefónica a la ciudadanía, "sin importar si eres del PRI, del PAN o enemigo de la Cuarta Transformación", a todos, dijo, se les quiere pedir la opinión sobre quién debe ser electo presidente y secretario general del partido.



"Estamos ante uno de los atracos más vergonzosos que puede observar la justicia electoral en nuestro país", expresó.



Asimismo, acusó que algunos senadores, diputados, funcionarios federales y gobernadores que están vulnerando la vida interna de Morena, al "presionar y sobornar" a quienes tienen la facultad de garantizar la justicia electoral.



En tanto, alrededor de 140 diputados de Morena cercanos a su coordinador parlamentario y aspirante a liderar el partido, Mario Delgado, se pronunciaron a favor de la renovación a través de una encuesta abierta.



"¡La dirigencia de Morena debe renovarse ya! (...) Las dirigencias internas de Morena han ignorado el llamado del fundador del Movimiento (Andrés Manuel López Obrador) para realizar una encuesta abierta (...) Morena debe poner el ejemplo de transparencia, apertura, inclusión y democracia, sin que nadie se lo ordene", expresaron los legisladores en un escrito.



Los firmantes consideraron que no es legítimo que la actual dirigencia de Morena argumente una intromisión, porque de lo contrario, refirieron, muestra un interés "faccioso" para permanecer indefinidamente al frente del partido.



También manifestaron que el Tribunal Electoral ha ordenado reiteradamente, durante un año, que se realice una encuesta abierta a los militantes y simpatizantes de Morena para la elección de su dirigencia, algo que el partido ha incumplido.



"Quienes se cierran ante la realización de una encuesta abierta y la renovación constitucional (...) desconocen, por intereses personales, la lucha en la que ellos mismos han participado durante décadas", puntualizaron los legisladores morenistas.

Fuente: Expansión Política