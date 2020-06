El trimestre más difícil en la economía de México va hacer de abril a junio, la recuperación se va anotar más de julio a diciembre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, que de abril a junio será el trimestre más difícil de la economía de México ante la crisis por coronavirus; sin embargo, afirmó que aunque la recuperación iniciará este mes, se verá reflejada de julio a diciembre.



El Ejecutivo señaló, "tengo mi pronóstico, creo que el trimestre más difícil va a ser de abril a junio, y que la recuperación aunque va a iniciar ya en este mes, se va a notar más de julio a diciembre", declaró.



En su conferencia llevada a cabo en el Hangar de la Base Aérea número 8 de esta entidad, afirmó que existen indicadores favorables, por lo que destacó el reinicio de actividades en la industria de la construcción, minería y automotriz.



Además, reiteró que pronto entrará en funcionamiento el T-MEC y habrá una recaudación de alrededor de 60 mil millones de pesos.



El presidente expresó que las ventas en los comercios no se han desplomado ante la crisis por covid-19 y resaltó que en mayo "pocos, pero hubo nuevos empleos inscritos en el seguro social".



"Pienso que va a ser más difícil la situación en abril, mayo, junio, se va a tocar fondo, va a estar más complicado que de enero a marzo, pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos, va a empezar la recuperación, ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso".



Asimismo estableció, que México ya superó los 10 mil muertos por covid-19, afirmó que la epidemia está controlada en el país y contrastó que Estados Unidos ha registrado cuatro veces más decesos, mientras que algunos países de Europa hasta ocho veces más.



Acusó que ha habido quienes han buscado politizar el tema de la pandemia y quisieran que se desbordara el problema, ’que nos fuera mal para exhibirnos’.



’Dijo que a pesar de los pesares no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia, en otros países ha afectado mucho.



En el caso de Estados Unidos ha habido cuatro veces más fallecidos que en México de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y la de nuestro país.



Recordó que son cuatro veces más y hay países de Europa en donde ha habido hasta 8 veces más fallecidos’.



El Ejecutivo federal mencionó, que las comparaciones son odiosas porque se trata de vidas, por lo que insistió que actualmente es "temporada de zopilotes, no son datos, cifras, son seres humanos’.



Insistió, con sus adversarios, incluyendo medios de comunicación con los que tiene diferencias políticas, debería existir una tregua.



’Digo esto porque me cuesta trabajo, sigue esa campaña, ahora hablan que viene la influenza y que va a haber muchos más muertos, atemorizando a la gente.



Creo que debemos de mantener nuestras diferencias porque vivimos en un país democrático, tiene que haber oposición, pero hay temas que no deberían de inmiscuirse tratarse, utilizarse en asuntos políticos como este tema de las vidas, como es el tema de la salud de los mexicanos’.





JAIME CÁRDENAS QUEDARÁ AL FRENTE DE Indep



El presidente informó que Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), formará parte de la terna que presentará al Senado para elegir al procurador de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon).



Dio a conocer que Jaime Cárdenas quedará frente del Indep, en el segundo día de la ’nueva normalidad’ ante la pandemia de coronavirus.



El primer Mandatario afirmó que "el caso de Ricardo Rodríguez, va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección de procurador de la Defensa de los Contribuyentes.



Él forma parte de esta terna. Y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas, en efecto se está llevando a cabo ese cambio".



Ayer, Ricardo Rodríguez renunció a su cargo al frente del Indep que, de acuerdo con fuentes del mismo instituto, se hará efectiva a partir del 15 de junio.