El tuit de Rihanna que incendió a la India y movilizó a las redes para criticar un conflicto del que casi nadie hablaba

Rihanna logró con un tuit que la atención internacional se volcara a un fuerte conflicto social en la India que hasta poco no había captado la atención internacional aunque múltiples medios de prensa lo habían estado reportando durante semanas.



La India vive un momento de tensión: nuevas leyes del sector agrícola han sido rechazadas por grupos campesinos que han emprendido multitudinarias protestas, se dice que con cientos de miles de participantes, en rechazo de una normatividad que, alegan, atenta contra su forma de vida y abre la puerta a la explotación del campo indio por corporaciones privadas y a que éstas hagan bajar los precios de las cosechas.



En cambio, el gobierno afirma que las nuevas normas dan a los campesinos la posibilidad de vender sus cosechas directamente a empresas privadas, sin tener que pasar antes por los intermediarios actuales.



Por lo pronto, según reportes, esas nuevas leyes están suspendidas por la Corte Suprema del país pero, en todo caso, la tensión al respecto es considerable.



Como en su momento informó CNN, el pasado 26 de enero se dieron choques violentos entre manifestantes y la policía en Nueva Delhi, con un manifestante muerto, cerca de un centenar de desaparecidos y numerosos heridos, entre ellos docenas de policías.



Jesús Del Toro

Jesús Del Toro

vie, 5 de febrero de 2021 3:28 p. m.·5 min de lectura

Rihanna logró con un tuit que la atención internacional se volcara a un fuerte conflicto social en la India que hasta poco no había captado la atención internacional aunque múltiples medios de prensa lo habían estado reportando durante semanas.



La India vive un momento de tensión: nuevas leyes del sector agrícola han sido rechazadas por grupos campesinos que han emprendido multitudinarias protestas, se dice que con cientos de miles de participantes, en rechazo de una normatividad que, alegan, atenta contra su forma de vida y abre la puerta a la explotación del campo indio por corporaciones privadas y a que éstas hagan bajar los precios de las cosechas.



Una manifestación en apoyo de los campesinos indios que luchan contra cambios legales en el ámbito agrícola de la India. (AP Photo/Manish Swarup)

Una manifestación en apoyo de los campesinos indios que luchan contra cambios legales en el ámbito agrícola de la India. (AP Photo/Manish Swarup)

En cambio, el gobierno afirma que las nuevas normas dan a los campesinos la posibilidad de vender sus cosechas directamente a empresas privadas, sin tener que pasar antes por los intermediarios actuales.



Por lo pronto, según reportes, esas nuevas leyes están suspendidas por la Corte Suprema del país pero, en todo caso, la tensión al respecto es considerable.



Como en su momento informó CNN, el pasado 26 de enero se dieron choques violentos entre manifestantes y la policía en Nueva Delhi, con un manifestante muerto, cerca de un centenar de desaparecidos y numerosos heridos, entre ellos docenas de policías.



Tras ello, el acceso a Internet fue bloqueado por el gobierno de India en varias áreas en torno a Nueva Delhi. Ello ’en el interés de mantener la seguridad pública y prevenir la emergencia pública’.



Pero eso fue considerado por muchos como un intento de evitar que se conociera el citado conflicto agrario. Y otros han defendido las acciones del gobierno de la India.



Fue entonces cuando la cantante Rihanna entró en acción.



Tras enterarse de lo sucedido en la India, Rihanna publicó un tuit que encendió un singular fenómeno internético que se volvió viral. En un breve mensaje, la cantante se preguntó: ’¿Por qué no estamos hablando de esto?’ y añadió el hashtag #FarmersProtests .



Jesús Del Toro

Jesús Del Toro

vie, 5 de febrero de 2021 3:28 p. m.·5 min de lectura

Rihanna logró con un tuit que la atención internacional se volcara a un fuerte conflicto social en la India que hasta poco no había captado la atención internacional aunque múltiples medios de prensa lo habían estado reportando durante semanas.



La India vive un momento de tensión: nuevas leyes del sector agrícola han sido rechazadas por grupos campesinos que han emprendido multitudinarias protestas, se dice que con cientos de miles de participantes, en rechazo de una normatividad que, alegan, atenta contra su forma de vida y abre la puerta a la explotación del campo indio por corporaciones privadas y a que éstas hagan bajar los precios de las cosechas.



Una manifestación en apoyo de los campesinos indios que luchan contra cambios legales en el ámbito agrícola de la India. (AP Photo/Manish Swarup)

Una manifestación en apoyo de los campesinos indios que luchan contra cambios legales en el ámbito agrícola de la India. (AP Photo/Manish Swarup)

En cambio, el gobierno afirma que las nuevas normas dan a los campesinos la posibilidad de vender sus cosechas directamente a empresas privadas, sin tener que pasar antes por los intermediarios actuales.



Por lo pronto, según reportes, esas nuevas leyes están suspendidas por la Corte Suprema del país pero, en todo caso, la tensión al respecto es considerable.



Como en su momento informó CNN, el pasado 26 de enero se dieron choques violentos entre manifestantes y la policía en Nueva Delhi, con un manifestante muerto, cerca de un centenar de desaparecidos y numerosos heridos, entre ellos docenas de policías.



Scroll back up to restore default view.

Tras ello, el acceso a Internet fue bloqueado por el gobierno de India en varias áreas en torno a Nueva Delhi. Ello ’en el interés de mantener la seguridad pública y prevenir la emergencia pública’.



Pero eso fue considerado por muchos como un intento de evitar que se conociera el citado conflicto agrario. Y otros han defendido las acciones del gobierno de la India.



Fue entonces cuando la cantante Rihanna entró en acción.



La cantante Rihanna. (Reuters)

La cantante Rihanna. (Reuters)

Tras enterarse de lo sucedido en la India, Rihanna publicó un tuit que encendió un singular fenómeno internético que se volvió viral. En un breve mensaje, la cantante se preguntó: ’¿Por qué no estamos hablando de esto?’ y añadió el hashtag #FarmersProtests .





Rihanna tiene 101 millones de seguidores en Twitter.



Al poco, otras figuras internacionales y celebridades hicieron eco del mensaje de Rihanna.



La joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg tuiteó: ’Nos alzamos en solidaridad con las protestas campesinas en la India’.



Luego, como se comenta en CNN, otros se sumaron al afán. Por ejemplo, el jugador de los Steelers de Pittsburgh de la NFL donó 10,000 dólares para ayuda médica a los campesinos indios y el basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles de la NBA, Kyle Kuzma, dijo en respuesta a Rihanna que ’nosotros debemos estar hablando de esto’. La sobrina de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, Meena Harris, también tuiteó su apoyo a los agricultores, lo que desató una tormenta en las redes sociales en India.



Muchos más se sumaron a la campaña en línea para llamar la atención sobre las protestas y los intentos de cortar el acceso a internet allí.



En contrapartida, el gobierno de la India pidió que no se anticipen conclusiones y añadió que ’la tentación de hashtags sensacionalistas en las redes sociales y comentarios, sobre todo cuando celebridades y otros recurren a ello, no es ni preciso ni responsable’.



Además de esa descalificación, otras celebridades, en este caso de Bollywood (la industria del cine indio), dijeron que apoyan ’una solución amigable en lugar de poner atención a cualquiera que cree diferencias’.



’Nadie está hablando sobre esto porque no son agricultores, son terroristas que están tratando de dividir a India’, tuiteó la actriz Kangana Ranaut, quien apoya al partido Bharatiya Janata de Modi.



Pero ese movimiento en redes sociales también tiene importante apoyo dentro y fuera de la India y es, como en otros casos, una expresión de intensa controversia y debate. Rihanna y Thunberg, por ejemplo, han sido repudiadas por defensores de los citados cambios legales en la India, indicó The Guardian. Y Thunberg fue fuertemente criticada, e incluso acusada de ’conspirar contra la India’, luego de que difundió en Twitter recomendaciones sobre cómo expresar apoyo a la lucha de los campesinos indios y firmar peticiones públicas al respecto.



Thunberg, por su parte, respondió diciendo que ’sigo en apoyo de los campesinos y sus protestas pacíficas…. Ninguna cantidad de odio, amenazas o violaciones de los derechos humanos hará cambiar eso’.



En todo caso, reportes de prensa señalan que el acceso de los medios a los lugares donde se dan las protestas en la India ha sido cortado. De acuerdo a The Guardian, un periodista fue arrestado el pasado fin de semana por ingresar a uno de esos sitios y nueve periodistas indios enfrentan acusaciones de sedición y conspiración por lo que publicaron en redes sociales en relación a esas protestas.