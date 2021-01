El Universal y opositores se burlan del contagio por COVID de AMLO

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que dio positivo a la Covid-19 a través de sus redes sociales, lo que provocó que las mismas se incendiaran, pero también, que los opositores mostraran su miseria.



A través de las redes sociales amigos, compañeros de lucha y algunos opositores le mandaron buenos deseos a López Obrador.



En contraste, algunos críticos al presidente lanzaron comentarios donde se burlaron del estado de salud del presidente.



Uno de los comentarios que más enojo causo entre los cibernautas, fue el del periodista José Cárdenas, quién siempre ha criticado al mandatario e incluso a su hijo menor.



El comunicador utilizó una frase sacada de contexto, que el tabasqueño utilizo al referirse a un amuleto que le habían regalado: ’Y ‘el detente’, apá’.

¿Y "el detente", apá? — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) January 25, 2021

“El escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente", fueron las palabras del presidente @lopezobrador_ ⬇ https://t.co/GORzzljlQv — El Universal (@El_Universal_Mx) January 25, 2021

De igual forma lo hizo el periodista de Televisa,, escribió en Twitter: “No mentir, no robar, no traicionar ayuda mucho para que no de coronavirus… dijo López Obrador. Al final, no sirvió el detente”.Por su parte el perredista,, escribió: “Pinche Detente, me salió conservador y neoliberal”.La postura de, señaló que: “¿Quién dijo que las mañaneras no podían ponerse peor?”.Incluso los medios afines a la derecha tomaron postura en la burla: