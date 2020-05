El valor de una acción en tiempos de coronavirus

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



’No tengo dinero, no tengo vales de despensa, así que es muy difícil conseguir ayuda en estos momentos’, expresó Juana ’N’, una mujer de 35 años que buscaba ayuda y lamentablemente sin recursos para comprar canasta básica para su familia.



«Así como el gobierno anduvo casa por casa para pedir nuestro voto, así debería de pasar a ofrecernos lo que necesitamos», enfatizó.



A fin de apoyar a los ciudadanos afectados por la contingencia sanitaria por el COVID-19, diferentes organizaciones y colectivos entregan apoyos alimentarios a personas necesitadas.



Desde el pasado 9 de mayo han hecho entrega de más de 200 despensas en el municipio de San Francisco de los Romos, de esta manera buscan apoyar a las mujeres que se encuentran en una situación difícil por la crisis actual; especialmente en las colonias afectadas por el rezago social.



El Colectivo de Mujeres 50+1 capítulo Aguascalientes, estuvieron entregando despensas en 6 colonias del municipio de Jesús María que lo comprenden: La florida, Arboledas, Solidaridad, Ejidal, Mezquital y Lomas de Maravillas.



’Es un gran apoyo para uno, ya que con esta economía que no alcanza. Muchas gracias por ese apoyo y ojalá que no sea el primero y último’, reaccionó Ana Paulina vecina del municipio de Arboledas, Aguascalientes.



Con enorme corazón, bondad y siempre preocupada por los demás, Jessica Vega Álvarez, funcionaria de la municipalidad de Coacalco, Estado de México, entrego cientos de despensas entre la población más necesitada, bajo el lema: ¡Reto Cumplido! #SúmateAlReto



De igual manera, ha extendido esta labor de realizar grandes donaciones de cubrebocas para comerciantes y clientes de diferentes plazas.



’La unión, el amor y la solidaridad son fundamentales para librar estos tiempos difíciles’, dijo Vega Álvarez desde su red social.



Hay muchos sectores que están muy golpeados en este momento, sobre todo la gente que tiene su ingreso al día a día, los meseros, los albañiles, los taxistas, una gran cantidad de gente que ya lleva días o semanas, que ya llevan tiempo sin su ingreso, y que en este momento se han convertido en un grupo vulnerable de nuestra comunidad.



Las mujeres en México se abren paso solas, porque son fuertes, decididas y son el sostén de las familias. De esta manera, la Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50 más 1, María Elena Orantes, señaló que: Soy mujer decidida, dispuesta y luchadora. ¿Y tú?, enviando un reto de mencionar a todas aquellas mujeres que conozcas y que sean mujeres que suman.



Por último, dijo que son tiempos difíciles por una situación que es prácticamente mundial, pero hoy es sano que nos ayudemos como mexicanos, ’debemos tomar en cuenta que siempre hay personas que viven en difíciles condiciones y debemos ayudar’.



#DeEstaSalimosJuntas #TodasSomos1 #MujeresqueSuman