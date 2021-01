‘El Vasco’ «es un técnico histórico y lo respeto»: Santiago Solari

+Javier Aguirre resta importancia a la trayectoria de ambos en Europa



+Adelanta que será intangible la influencia de cada uno en el resultado del partido



+El recuerdo más fresco que tiene el exDT de Tri del equipo azulcrema es cuando los eliminó con Pachuca en las semifinales de 2001



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Mientras el argentino Santiago Solari, entrenador del América, se desvivió en elogios hacia Javier Aguirre, técnico del Monterrey, a quien enfrentará este sábado, el Vasco restó importancia a que ambos hayan dirigido en Europa. Reveló que su recuerdo más vivo de las Águilas fue de cuando las eliminó hace 20 años.



’Javier tiene una carrera larguísima y exitosa, es un técnico histórico’, alabó Solari al recordar que mientras él debutaba como jugador en 1996, Aguirre ya comenzaba su trayectoria de técnico, que más tarde lo llevaría a dirigir en el extranjero.



’Ha entrenado cinco equipos en España, entre otros el Atlético de Madrid, Español, Zaragoza, Osasuna, la selección mexicana y muchos otros aquí. Ha sido campeón con Pachuca, todo mi respeto para él y su carrera profesional’, describió.



Si bien ambos tienen experiencia en Europa, luego de que Solari dirigió siete partidos al Real Madrid, Aguirre prefirió ser mesurado respecto al protagonismo de los entrenadores.



’Ahora sólo se enfrentarán dos equipos de la Liga Mx, con buen historial reciente en títulos, es un duelo aderezado por los medios, pero no es tangible el porcentaje de responsabilidad de los técnicos en el resultado, lo demás es menester de los jugadores’, argumentó.



Al ser interrogado sobre sus recuerdos con el América, club donde debutó en 1975, narró la ocasión en que los eliminó con el Pachuca en las semifinales de 2001, club con el que resultó campeón.



No obstante, indicó que en este encuentro su plantel debe mostrarse mejor que en el partido ante Atlas, donde desaprovecharon la ventaja numérica. ’Contra el América es un aliciente, es un club histórico, con títulos y el resultado tendrá mayor repercusión’, reconoció.



Las Águilas y Rayados buscarán su segundo triunfo en el torneo cuando se enfrenten en el estadio de Monterrey, en duelo correspondiente a la jornada dos del torneo Guardianes 2021.



Si bien Solari no estuvo en el banquillo en el partido ante San Luis debido a trámites administrativos, el argentino sostuvo que ya debutó como entrenador del América.



’Yo debuté ante San Luis en el Azteca con una victoria, lo cual me pone contento al haber sido en un estadio tan especial. Intentaré estar ahora en el banquillo, pero hay veces que los entrenadores no se presentan por otras razones, como expulsiones o castigos, y eso no quiere decir que no estén en activo’, explicó el timonel.



Solari indicó que Nicolás Benedetti y Emanuel Aguilera se han recuperado de las lesiones que sufrieron, pero esperará para decidir si serían considerados para enfrentar a los regiomontanos.



En tanto, Leonardo Cuéllar, timonel del América femenil, aseguró que la llegada de Ana Cristina González, con quien trabajó hace años en la selección nacional, a la dirección técnica de Bravas de Ciudad Juárez le aportará frescura a la Liga Mx Femenil.



Reconoció la trayectoria de la española María Antonia Is, entrenadora de Pachuca y campeona mundial con España Sub 17, y destacó que le dará más visibilidad a nuestro torneo.



Las americanistas buscarán su primera victoria en el torneo cuando recibirán el lunes a Ciudad Juárez, luego de haber caído ante Atlas.



(Con información del diario La Jornada)