El vendedor de comida en México que muestra que ante la crisis, siempre hay una opción antes del crimen

En redes sociales la historia de Cirilo, un ciudadano francés que hacía malabares en las calles de Tepic, Nayarit, se hizo viral porque el usuario de Facebook Paul De Jesús Cruz Virgen, publicó su historia.



Paul De Jesús compartió la foto de uno de los volantes que Cirilo reparte por las calles en los que anuncia la venta de comida francesa, ’Nuevo en Tepic: comida francesa casera. De lunes a viernes de 11 a.m. a 8 p.m.’, se lee en el papel, además de la ubicación del lugar.



En la publicación, el usuario de la red social escribió, ’Hoy salí a realizar un pago en la mañana, estaba haciendo fila cuando se acercó a mí un señor y hasta con un poco de pena me preguntó si podía darme un volante de su negocio, al verlo casi me dan ganas de llorar de sentimiento’.





Paul De Jesús luego hizo mención del caso del ladrón que fue golpeado en una combi en la carretera México-Texcoco, “El día de hoy se ha hablado mucho del suceso del asalto en la combi y por otro lado hay personas que solo buscan una manera honesta de ganarse la vida”, y agregó, “sin duda hoy ganó un cliente”.



El post se hizo viral y muchas personas comentaron que irían a comprarle, además Imagen Televisión fue a buscar a Cirilo para conocer su historia.



En el video reportaje emitido por el citado medio, contó que tenía poco tiempo de haber llegado a Tepic, y que por la pandemia decidió dejar las calles, “Todos necesitan de comer y es más bonito y mejor cocinar que estar en las esquinas”.