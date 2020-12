El verbo encendido de Elpidio Barrera

A este escribidor provinciano, vetado ([excepto en Zócalo y la Universidad Autónoma de Piedras Negras), en su pueblo, Piedras Negras, y su estado, Coahuila, nadie le puede impedir que, de cuando en cuando, se adentre en el pasado de su sitio natal y escriba sobre algún personaje olvidado por los eruditos encargados de decirnos quien sí o no, desde su perspectiva docta, debe de ser recordado. Hoy, nos ocuparemos de un político quien tuviera sus años de esplendor entre las décadas de 1920 y 1940 en el ámbito estatal y nacional, su nombre era Elpidio Barrera.

Para empezar, recurriremos a quien nos narró la historia cotidiana del pueblo con información de primera mano, no de oídas o tomándola ’prestada’ de otros para hacerla aparecer como propia. En el libro ’Piedras Negras, Destino y Origen. Personajes, Sitios y Recuerdos’ (2010), don Rafael Villarreal Martínez nos proporciona un recuento breve sobre el personaje mencionado. Nos indica que ’el nombre de Elpidio Barrera poco les dirá a las nuevas generaciones. Sin embargo, para quienes recorrimos la mayor parte del Siglo XX y nos interesamos en la política, recordarlo es motivo de gratas memorias. Elpidio, como se le conocía, era un político coahuilense nativo de Abasolo, Coahuila, pero nigropetrense por adopción. Su domicilio se encontraba en la calle de Allende, ahí donde ahora es el estacionamiento de la Mueblería Sánchez Garza. Este singular político fue Diputado Federal en dos ocasiones, lo cual no le hacía necesariamente ser un fiel seguidor de los regímenes en turno. En 1929, Elpidio tomó parte en la llamada Revolución Escobarista, una revuelta breve que surgió justo al momento en que nacía el Partido Nacional Revolucionario…El fracaso de dicho levantamiento no hizo mella en Elpidio quien en 1933 se presentó como candidato a la gubernatura de Coahuila, contienda en donde no tuvo éxito. Asimismo, fue por aquellos tiempos Secretario General del Exterior de la Confederación Revolucionaria Independiente.’ Tras de esa versión sintética de la vida política de Elpidio, don Rafael nos indica que ’a pesar de que por entonces yo andaba en los linderos del fin de la infancia e inicios de la adolescencia, las inquietudes políticas ya se manifestaban en mí y al escuchar a mis mayores hablar maravillas de la oratoria de Elpidio, me gustaba acudir a los eventos políticos en donde él hacía uso de la palabra. En el Piedras Negras de inicios de los años cuarenta quienes nos congregábamos a escucharlo, mayores o infantes, como yo, nos emocionaba escuchar aquel discurso sólido y claro que sabía cómo emocionar a quienes lo presenciábamos. Fue ahí en donde empezamos a soñar con participar en la vida política de nuestra ciudad, una ciudad que ha experimentado acontecimientos políticos de todos tipos y de los cuales en muchos hemos sido protagonistas o testigos de ellos.’ Hasta aquí la narrativa de don Rafael, añadamos información sobre los quehaceres del ciudadano Barrera.

Respecto a cómo Elpidio vivió los albores revolucionarios, reproduzcamos sus palabras cuando señalaba: ’recuerdo yo, por allá, por el año de mil novecientos siete, desterrado, en un pueblo de Texas que se llama Del Río, se reunía, burlando la vigilancia del entonces dictador Porfirio Díaz, un grupo de revolucionarios: los Flores Magón, César Elpidio Canales, Librado Rivera, mi padre {Atilano Barrera] y otros. Yo tenía entonces once años,… y era el portero que, mediante el santo y seña, abría a aquellos revolucionarios que casi noche anoche se juntaban en una humilde casa de un barrio de aquella población; y ahí, al calor de aquellas prédicas, concebí la idea de la Revolución; al calor de aquellas prédicas sinceras, hondamente sentidas, formé mi espíritu y yo me acuerdo… del México que aquellos hombres de buena fe, que aquellos revolucionarios que yacen en la tumba, el México, la patria floreciente, rica, risueña, y feliz que ellos hicieron concebir en mi alma de niño, la tengo todavía impresa…’ Con esa perspectiva tomó parte en la política.

La ocasión primera que participó en la Cámara Baja fue como integrante de la XXX Legislatura (1922-1924) como diputado por el VII Distrito de Coahuila, el cual fue suprimido en 1930, reestablecido en 1978 y hoy es representado por el priista Fernando Donato De Las Fuentes Hernández. En un dato poco conocido, cabe indicar que Barrera. fue el autor del proyecto para la creación del Departamento de Estadística Nacional. Posteriormente, en 1926, volvió a competir por el distrito mencionado y enfrentó una jugarreta que lo despojó del triunfo. Ante ello, el 19 de agosto de 1926, pronunció un discurso en el cual reseña sus lealtades políticas, historia familiar, reclama el atraco que sufrió y muestra verticalidad. Veamos lo asentado en el Diario de Debates de la XXXII Legislatura.

Textualmente, Elpidio señaló: Señores presuntos diputados y ya diputados en estos momentos: Es muy fácil venir con tranquilidad absoluta a esta tribuna cuando se ha triunfado, cuando se os ha hecho justicia, cuando vais a ocupar vuestra curul; y os ruego atentamente, con todo el respeto debido, que toméis en cuenta mi tranquilidad absoluta, no obstante que acabo de ser guillotinado. No vengo a echar la viga a nadie; no vengo aquí con odios ni rencores; no son mis aspiraciones únicas en la vida venir a ocupar un asiento en este recinto por dos años: tengo treinta apenas y pido a Dios, y así lo espero, que me dé muchos todavía para luchar en defensa de los principios revolucionarios, porque tengo mi contingente de sangre dentro de la revolución; lo saben los líderes de la Alianza de Partidos Socialistas especialmente el ciudadano Gonzalo N. Santos, que me conoce hace muchos años. Desde muy joven me conoce y no ha mucho que estuvo en mi distrito y pudo darse cuenta exacta de la siguiente política de un servidor de ustedes en el Norte de Coahuila, en el distrito de Piedras Negras. Estoy sumamente agradecido al ciudadano Gonzalo N. Santos, porque estoy seguro de que ha sido mi único defensor dentro de la Alianza de Partidos Socialistas.

Yo, señores diputados y presuntos diputados, no puedo ajustarme al cartabón de ignominia de andar dando palmaditas a cada uno de vosotros, prometiendo esto y lo otro. yo vine respaldado por cuatro mil cincuenta y cinco votos en contra de mi trescientos diez y siete del ciudadano [Francisco] Valle, que acaba de entrar y será el diputado representante de aquel distrito [el VII de Coahuila. El suplente era Adolfo Mondragón Bouckhardt quien en 1928 sería el diputado propietario por ese distrito] Yo le pido al ciudadano Valle que haga una próspera labor, que haga todo lo posible en bien de mi distrito, porque lo quiero; en bien de mi distrito, allí donde mi padre [Atilano Barrera] buscó su muerte, en aquel distrito que fue la cuna de la revolución.

No ha mucho que le enseñaba a un señor compañero de Yucatán una obra en la cual aparece un documento histórico. Este libro está hecho por elementos carrancistas. Mi padre fue asesinado durante la época de Carranza; estos hombres que quieren hacer luz y, sobre todo, gloria para aquel hombre que tarde que temprano la historia tendrá que hacerle justicia, pues en esta obra en que tomaron parte algunos de los asesinos de mi padre, aquí, señores diputados, no pudieron ocultar la verdad, la verdad que se abre paso a través de todo en la vida. Aquí hay un documento histórico: el decreto que la Legislatura de Coahuila dio autorizando a Venustiano Carranza a levantarse en armas desconociendo a Victoriano Huerta en 1913, y ese documento histórico está subscrito por mi padre como presidente de aquella Legislatura. Después está la adhesión de mi padre, ya levantado en armas, cuando el Plan de Guadalupe se firmó. Aquí vienen también esta obra documentos históricos que no pudieron hacer a un lado para opacar la figura muy humilde, pero muy sincera, de mi padre dentro de la revolución.

Así es, señores, que tengo la obligación ineludible, sagrada, ante Dios y ante la humanidad, ante la tumba de mi padre, de seguir luchando por los sagrados principios revolucionarios. Tengo también otra poca de sangre dentro de estos principios, en defensa del general Obregón: mi único hermano, muchacho de veintiún años, retoño en flor, fue asesinado por los delahuertistas. ¿De manera, señores, que qué cuchillo político se me puede aplicar? Fui aliancista desde el primer momento; vine a la convención y hablé "a la masónica", con una mano puesta en el corazón; jamás flaqueé un momento; los señores coaligados me llamaron, me recibían con los brazos abiertos porque sabían la pureza de mi credencial Yo luché en contra de todo mundo: luché contra las autoridades municipales, pero no lancé una sola queja.

El ciudadano gobernador de Coahuila, Manuel Pérez Treviño, no tiene una sola queja ni un solo chisme de Elpidio Barrera, ¿por qué? porque conocen la entereza, porque conocen la virilidad de mi pueblo y sé que el pueblo de Coahuila va en contra de todo lo que es imposición. El solo hecho, señores, de que una autoridad apoye a un candidato, es suficiente para que el pueblo esté en contra de aquel candidato, ¿por qué? porque el pueblo de Coahuila representa la cuna de la revolución, porque tengo la satisfacción inmensa de salir de aquí, de entre vosotros, pero confío en Dios, y ojalá suceda que venga yo de nuevo a la Representación Nacional, pues a pesar de mi humilde representación dentro de mi distrito, yo soy el único encargado de traerla, y la injusticia que en estos momentos se hace, no es a mí; si fuera cuestión personal, yo habría dicho a este señor Francisco de Valle que está en servicio activo, como lo acredito por esta constancia certificada de la Secretaría de Guerra - hace apenas tres horas que se me expidió este certificado -, a este ciudadano Valle, que está inhabilitado conforme a la Ley Electoral y conforme a la Constitución, pues está en servicio activo; no obstante, señores sea vuestra voluntad; se han confabulado en mi contra hasta los representantes de Coahuila; pero yo desafío a estos buenos hombres, a ustedes, mis queridos paisanos, a mis queridos conterráneos yo los desafío a que el hueco humildísimo que dejo aquí (os lo pido con todo el entusiasmo de mi edad, con todo el amor y con todo el entusiasmo que siento por las causas que atañen a mi Estado, al Estado heroico, al Estado viril, al Estado revolucionario de Coahuila), os pido sinceramente ¡nada de hipocresías conmigo! que llenéis el hueco humilde que voy a dejar que hagáis algo por mis conterráneos, que hagáis algo por esos infelices, por los huérfanos que hay en mi distrito. Me decía un compañero: "en pocos pueblos de la República he visto tantas muchachas como en Piedras Negras". ¿Por qué?

Porque los hogares, durante la revolución, señores, estuvieron desiertos. Los hombres tuvimos que abandonar nuestros hogares para lanzarnos a la revolución; yo anduve, allá al principio, con mi padre, pero tenía bajo mi responsabilidad a la viuda, es decir, a una madre con seis hijos, y tuve yo que irme a poner al frente de ellos, Desterrado, fui el único sostén de ese hogar. Asesinaron a mi padre y seguí con la responsabilidad a cuestas. He ahí por qué tengo una fe inquebrantable en mí mismo; una fe inquebrantable en Dios. Porque yo me hago esta pregunta: ¿por qué me ha de ir mal? He cumplido con mi deber como padre - porque tengo mis hijos, tengo mi hogar formado -. Cifro mi mayor orgullo en ese hogar, en vivir en ese hogar, en luchar y en preparar el mañana de esos hijos, y pido a Dios que no me permita jamás mancharme, jamás ir a un puesto público sin la sanción del pueblo. Jamás estaré en un puesto público sin no cumpliendo y colaborando con el Gobierno de la República. Y, señores diputados, yo tengo fe inquebrantable en el mañana. Yo creo que a través de estos errores que se cometen dentro del ambiente revolucionario, a través de todas las infamias en cuestiones electorales, yo creo firmemente que esa revolución se abrirá paso. Soy simpatizador desde un principio de ella; allí me sentaba yo; en esa curul histórica, porque el padre de Rendón, sacrificado en aras de la revolución, allí se sentaba; sin saberlo, allí me senté yo también, queridos compañeros, y allí voté, señores. Pocos votaron antes que yo en la planilla callista en el primer toque de alarma que les dimos a los cooperatistas.

Fui siempre partidario, sin ser laborista, del elemento laborista; siempre voté con ellos; era un grupo insignificante, cinco o seis laboristas, en contra de una mayoría abrumadora como la que tenéis ahora, y, sin embargo, siempre voté en favor de los laboristas, porque el compañero Morones y otros dignos laboristas se sentaban allí. Siempre tenían la razón en los casos que venían a discutir en esta tribuna, y mi voz y mi voto eran los únicos en favor de los laboristas. Pues bien, señores, os voy a decir por qué soy callista, por qué siento admiración y simpatía por el general Calles, sin deberle absolutamente nada. Yo hice la campaña a costa de mi propio peculio. Yo jamás le pedí un centavo. Cuando vinieron comisiones de Coahuila y me nombraron su representante ante él, me dijeron que le pidiera treinta mil pesos, y entonces el general Calles me dijo: "Elpidio, por eso precisamente les dije que te nombraran a ti representante, porque ya sabía que tú no te prestabas a hacer estos papeles". Fui director, miembro director, de su campaña, por la voluntad expresa del general Calles. ¿Pero saben, compañeros, por qué soy y seré callista? Ustedes saben, o muchos de los aquí presentes saben, que yo me metí a la cuestión política por el asesinato de mi padre. Pues bien; cuando la escisión de la Cámara en los dos bandos, casi iguales, delahuertistas y callistas, cuando la lucha era tremenda y un señor diputado valía muchas onzas de oro, pues había diputados que el aquel entonces se ponían precio en uno y otro bando - y aquí sabemos perfectamente quiénes fueron los que en aquella época flaquearon -, fui y le dije al general Calles: señor, lo único que le suplico es que no admita en sus filas a los asesinos de mi padre.

Paso el tiempo y un día, señores, cuando la lucha era tremenda, cuando la Permanente dependía de un voto, fue un señor general y le dice; "Señor general Calles: usted sabe perfectamente que mi hermano ha militado en el bando de De La huerta y que ha firmado todos los insultos en contra de usted, pero ya lo he convencido y está dispuesto a venirse con nosotros". ¿Y saben ustedes lo que le contestó el general Calles, el hombre de una pieza, -! qué significación tenía y tengo yo señores, he aquí el porqué de mi gratitud hacia el general Calles! - : "General, le contestó el general Calles: yo le agradezco su partidarismo, pero no puedo sentar a Enrique Breceda junto con Elpidio Barrera". ¿Por qué?, porque Enrique Breceda había sido el autor primordial del asesinato de mi padre, [Atilano Barrera], estando de administrador de la Aduana de Piedras Negras, donde mi padre logró coger contrabandos cuantiosos que este bribón hacía estafando al erario de la revolución. Después estos mismos ladrones dieron al traste con la vida de mi padre. Pues bien; ya me he identificado ante ustedes para que se formen un concepto cabal de mi personalidad, por si acaso en lo futuro podemos ser compañeros.

Yo repito mi agradecimiento profundo para el señor Santos, porque en medio de este ambiente en que militamos, es raro encontrar un detalle de sinceridad. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que, aunque digan: "adiós, compañero", ya tengo una poca de experiencia en esto de "compañero" y "compañerito", como todos; a mí no se me toma el pelo, porque he visto que, en momentos difíciles, tremendos para un compañero, el compañero no existe. Cuando a un general se le cogió en Ixmiquilpan con la secretaria de [Adolfo] De la Huerta, pocos, o el único estúpido que lo defendió, fui yo. ¿Por qué? Porque había una mujer enlutada en la puerta de la Cámara, que pedía ayuda, misericordia. Yo le dije a la Cámara: yo vengo a probar que soy amigo leal del Gobierno, no permitiendo que se fusile a un ciudadano que tiene investidura de diputado. Y defendí entonces al vicepresidente del Centro Pro-De la Huerta y lo saqué en libertad, señores; y antes de ir a dar un abrazo a sus hijos, me dio un abrazo a mí. Así es que, desgraciadamente, el compañerismo para mí no existe. yo sé que hay aquí algunos ciudadanos diputados que, sin conocerme, sin ir al fondo, sin conocer mis antecedentes, sin saber por qué lucho, por qué me sacrifico en este mundo, por el solo hecho de que mi exterior no les gusta, por ese solo hecho me han dado el contra.

Aquí hay miembros prominentes de la Alianza de Partidos Socialistas que no me quieren. El ciudadano secretario [Alfredo] Romo [I Distrito Jalisco] yo sé que no me quiere; y no quiere sin razón, porque jamás le he hecho ninguna ofensa y he visto las infamias que en Jalisco se cometen.... [Ante eso, el presidente de la Cámara hace sonar la campanilla e indica:] Con toda atención se suplica el orador se concrete al punto a discusión. Barrera responde: La Presidencia comienza bien. El Reglamento es algo que existe en la trastienda de la Cámara; pero cuando se tiene mala voluntad, se impone. Acato vuestra voluntad, señor presidente, y prosigo. Así es, señores, que ya habéis visto mi tranquilidad absoluta. Yo espero que todos aquellos compañeros a quienes se les echado después de haber obtenido un triunfo en buena lid, un triunfo honroso, tomen en cuenta mis palabras. No hay una sola protesta en mi paquete. El señor Valle, allá ante la autoridad municipal y ante todo el mundo, confesó su derrota. Salió en último lugar. El triunfo, en caso de que a mí se me hubiera echado fuera, le correspondía a un pobre inválido de la revolución, al teniente coronel Ignacio Risa Jiménez, un pobre hombre que tiene la mitad de su cuerpo paralizado por las balas que recibió en defensa de los principios revolucionarios. A ese hombre le correspondía el triunfo, porque saco mil quinientos cincuenta y cinco votos, es decir, ni la mitad que los que yo obtuve. Y allá en el Norte, donde apenas tenemos, señores diputados y presuntos diputados, apenas si tenemos un cinco por ciento de analfabetos, es lógico suponer que haya verdadero civismo; que los ciudadanos saben cumplir perfectamente en los comicios y de allí que mi paquete sea algo verdaderamente ejemplar. Estoy profundamente agradecido al ciudadano [Fernando] Cuén, [III Distrito Sinaloa] que fue el ciudadano que dictaminó, por la justicia que ha hecho a mi pueblo, ¡cuatro mil cincuenta y cinco votos nada significaron para él!, pero sí significó un auto de formal prisión que dizque hay en contra mía, un auto de formal prisión que no existe, una orden de aprehensión en contra mía hecha ad hoc, fraguada ad hoc, para defraudar, no a mí, sino a mis pobres componentes, a mis dignísimos, a mis viriles, a mis muy revolucionarios comitentes. Pero muy bien, el tiempo es buen amigo, señores, el futuro se presenta escabroso ciertamente. Yo no conozco aún, soy ignorante en estas cosas, no conozco en lo poco que he leído acerca de las luchas políticas de otros pueblos mejor preparados que el nuestro, no conozco un solo detalle donde haya dado buenos resultados la burla y el escarnio del voto público. No conozco, y yo, como revolucionario, digo, lamento sinceramente, ciudadano Santos, yo os lo digo con toda sinceridad porque soy vuestro amigo y os aprecio, lamento sinceramente que vaya a fracasar la Alianza de Partidos Socialistas. Yo no lo quiero, al contrario, que descanse sobre bases sólidas; que los individuos que han entrado aquí por la voluntad de X o de Z, procuren congraciarse con su distrito; el día que cada diputado haga labor distrital, señores, le allanaremos el camino al Gobierno federal, haremos mucho en beneficio de la patria y no habrá quien ponga obstáculos en lo futuro a la cuestión electoral. Esa indiferencia, esa apatía que hay en la actualidad desaparecerá, porque verá el pueblo que cada uno de sus representantes se preocupa por el bienestar de sus distritos y cada quien, un poco aquí, un poco allá, haremos mucho en favor de la patria. Ya no quiero causar vuestra atención. Me voy al lado de mis hijos, me voy a mi hogar y solamente os pido, señores, que cumpláis con vuestro deber. Me voy sin odios ni rencores, sinceramente os digo. Quizá la emoción en este momento, aunque he tenido momentos difíciles en la vida, la emoción me impide hablar con el tono de voz que yo quisiera, pero si os percatáis de mi sinceridad, os doy las gracias. Aquello parecía el fin de la historia para Barrera dentro de la XXXII Legislatura, pero no fue así.

Dado que la C amara de Diputados anuló las elecciones efectuadas, en 1926, en el IV Distrito de Coahuila, el 30 de septiembre de ese año se convocó a elecciones y Elpidio Barrera como propietario y Lázaro Solís como suplente fueron electos con un total de 11,592 y 11,427 sufragios, respectivamente. Ante ello, el 16 de noviembre de ese año, Barrera tomaba protesta como diputado por el IV Distrito de Coahuila, el cual hoy es representado por la priista Martha Garay Cadena. Sin embargo, la presencia de Barrera en esa legislatura no sería larga.

El 4 de octubre de 1927, bajo la acusación de estar ’moralmente identificados con los traidores que han efectuado una asonada en contra del Gobierno de la República, y otros se han declarado en franca rebeldía o ejecutado actos que los acusan como cómplices de ella,’ Barrera y 27 diputados más son desaforados. En realidad, su pecado fue ser antirreeleccionistas. Ante ello, Elpidio pronunció un discurso que concluyó de esta manera: ’Yo me retiro de esta Cámara, habiendo manifestado mi sentir; he acatado los dictados de mi conciencia; fui sincero y entusiasta partidario del general Calles…Señores, yo os pido que aprobéis este proyecto con todas sus lacras legales, no os honra, no os honra, y no ha habido quien pueda fundarlo legalmente; aun sin esa legalidad, aprobadlo: la Historia nos juzgará; más sabed que distanciados en política, no hay en mí rencor, no hay en mí odio, porque ¡guay del que fomente esas mezquindades! porque ya os digo: Fe grande en Dios tengo, y cuando veo a otro que obra mal y veo la mano del destino caer sobre él, fortalezco mi espíritu para seguir obrando bien en la vida. ¡Hasta luego!’ Y, Elpidio Barrera, se fue a seguir desarrollando su actividad política que terminó por los rumbos del pueblo en donde, con sus discursos, emocionaba a nuestros paisanos de todas las edades. [email protected]

