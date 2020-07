El viaje de López Obrador a Washington minuto a minuto: llegó a Atlanta para una escala de dos horas y media

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 7 de Julio de 2020.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó un avión comercial que lo llevará a Washington D.C., Estados Unidos, para su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.



17:30 hrs- Elementos de seguridad acompañan a López Obrador debido a que al llegar a territorio estadounidense su seguridad está a manos del servicio secreto.



16:51 hrs- El vuelo de Delta en el que viajaba López Obrador llegó a Atlanta, Georgia. Ahí el presidente hará una escala de dos horas y media.



15:38 hrs-La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la lista de los 11 empresarios que acudirán a la cena de trabajo en la Casa Blanca el próximo miércoles por la noche.



Empresarios que acudirán a la cena de trabajo en la Casa Blanca



Además de la comitiva oficial, las personas de negocios que acompañan al primer mandatario mexicano son:



Patricia Armendáriz Guerra (Financiera Sustentable), Carlos Bremer Gutiérrez (Grupo Financiero Value), Daniel Chávez Morán (Grupo Vidanta), Bernardo Gómez Martínez (Grupo Televisa), Francisco González Sánchez (Grupo Multimedios), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte), Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas), Marcos Shabot Zonana (Arquitectura y Construcción), Carlos Slim Helú (Grupo Carso) y Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles).





13:44 hrs- López Obrador se encuentra ya dentro del avión que lo llevará hacia Atlanta, en donde después abordará otro vuelo que lo llevará a la capital de Estados Unidos.



12:37 hrs- El mandatario mexicano sale de Palacio Nacional en su ya conocido Jetta blanco, rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México.



12: 00 hrs-López Obrador este lunes explicó que hoy a mediodía viajaría rumbo a EEUU en un vuelo comercial. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se espera la llegada del mandatario mexicano.



7: 00 hrs- Este martes por la mañana el presidente mexicano informó que dio negativo a la prueba de COVID-19, que se realizó como parte del protocolo necesario para viajar y encontrarse con Trump en la Casa Blanca.



El presidente estará llegando aproximadamente a las 10 de la noche a Washington D.C., donde se hospedará en la embajada mexicana. Explicó que la Casa Blair donde se hospedan los mandatarios invitados por el presidente, está en reparación y por lo que no se puede quedar ahí.



’Nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego la seguridad. Están reparando una casa que hay en el interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de Estado, eso nos los explicaron y por eso lo del hotel para toda la comitiva con cargo al gobierno de Estados Unidos Mexicanos, es decir, no pagamos nosotros. Pero en mi caso, decidí quedarme a descansar en la residencia oficial, en la embajada, o sea que voy a estar en territorio mexicano en Washington’, informó.



López Obrador indicó el lunes en su conferencia de prensa que a la visita por EEUU no lo acompañará su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y solo será una pequeña comitiva la que asista con él.



’No, no me acompaña Beatriz. La comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República Alfonso Romo, la secretaria de Economía Graciela Márquez y Daniel Asaf, de la Ayudantía; y allá, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas’, explicó el mandatario mexicano.



Están invitados a la cena de trabajo, que se realizará el miércoles en la Casa Blanca, 10 empresarios, de los cuales ocho ya habían confirmado su asistencia y dos más, indicó el mandatario, lo harían este martes.



También dijo que solo 12 medios de comunicación podrán ir a la visita de Estado, pues es una restricción de la Casa Blanca.



El presidente llegará a Washington por la noche y el miércoles empezará con las actividades oficiales.



’Vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez, luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones hasta la tarde-noche’, adelantó el lunes.



El sitio donde se encuentra el monumento a Benito Juárez es en el cruce de las avenidas Virginia y New Hampshire, a 10 cuadras de la Casa Blanca; a donde una comitiva acudió desde muy temprano el día de hoy, para realizar ensayos de la breve ceremonia que realizará López Obrador el miércoles, cuando acuda a dejar una ofrenda.



Previamente el presidente mexicano visitará la estatua de Abraham Lincoln, la cual que está muy cerca de la del Benemérito de las Américas, en donde también dejará una ofrenda floral.



Por la tarde del miércoles 7 de julio, López Obrador se trasladará a la Casa Blanca, en donde después de los saludos protocolarios, presentación de comitivas y firma del Libro de Invitados, sostendrá un encuentro privado con su homólogo estadounidense.



Al término de éste, se celebrará una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. Se tiene considerado un comunicado conjunto, aunque no ofrecerán una conferencia de prensa juntos.



Concluirá la agenda de trabajo con una cena que ofrece el presidente Trump al presidente López Obrador y a su comitiva, así como a un grupo de empresarios de ambos países.



El jueves 9 se realizará la ceremonia oficial de inicio del T-MEC, y la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque con la ausencia del primer ministro Justin Trudeau.



López Obrador tiene considerado regresar ese mismo día a México. ’Tengo pensado regresarme el jueves, ya ven la querencia como llama, la tierra llama; entonces vamos a procurar regresarnos el jueves, porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda. Vamos a estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista’, adelantó.



López Obrador, informó durante su conferencia matutina de este martes que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó como parte del protocolo para viajar a Washington.



’Me hice la prueba del covid, para que el Reforma pueda decir que ya estoy completamente alineado... entonces si me la hice, yo no tenía ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, y le hago caso a los doctores, que han dicho que si no hay malestar del cuerpo, tos, fiebre, malestares al respirar, pues no se hace la prueba’, explicó.



’Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y tengo que estar muy seguro, de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado’, agregó.



’También, humildemente, no me quita nada, si allá por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, pues lo vuelvo a hacer, porque tengo que ser respetuoso de las reglas de ese país, y no se me quita nada no hay ningún demérito, y yo quisiera que nadie se enfermará’, declaró.



Reiteró que su visita a Estados Unidos es para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y remarcó: ’No vamos en un plan de confrontación’.



López Obrador explicó que el motivo principal de su visita a Washington es el nuevo tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio; sin embargo, dijo que en la agenda bilateral con Estados Unidos hay muchos temas, entre ellos la situación de los migrantes y el muro fronterizo, de los cuales ofrecerá su opinión al mandatario estadounidense, Donald Trump, y buscará un entendimiento, aunque insistió el tema principal es el T-MEC.



’Yo insisto, el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el 1 de julio, hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado, nos importa mucho la reactivación de nuestra economía... Acerca de otros temas, vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero vamos en un plan de no confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento, el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos’, dijo.



Encuentros entre los presidentes de México y Estados Unidos



Desde 1909 se han realizado 85 encuentros entre los presidentes de México y Estados Unidos, de los cuales, 55 fueron bilaterales; 8 en el marco de reuniones trilaterales y 22 en foros multilaterales. De las reuniones bilaterales, 24 fueron efectuadas en México y 31 en EE. UU.



En año electoral y antes de los comicios en EEUU, se han llevado a cabo 19 reuniones entre mandatarios de ambos países.



Entre los presidentes mexicanos que han sostenido reuniones con sus homólogos estadounidenses que buscaban la reelección se encuentran: Felipe Calderón, quien se reunió con Barack Obama en abril y junio de 2012; Vicente Fox, con George W. Bush en enero y marzo de 2004; Carlos Salinas de Gortari, con George H. W. Bush en febrero, julio y octubre de 1992, cuando se firmó el TLCAN.



Miguel de la Madrid, con Ronald Reagan en mayo de 1984; Luis Echeverría, con Richard Nixon en junio de 1972; Adolfo López Mateos, con Lyndon Johnson en septiembre de 1964; Adolfo Ruíz Cortines, con Dwight Eisenhower en marzo de 1956.