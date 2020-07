El video del CJNG

El video difundido en redes sociales en que se muestra parte de la fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación surtió el efecto deseado, ya que fue difundido con gran rapidez por las redes sociales.



Se trataba de mostrar el equipamiento y armamento con que cuenta este grupo de la delincuencia organizada, considerado como uno de los de mayor presencia en el país.



Vimos el fuerte armamento, los uniformes, los vehículos (aparentemente blindados) e incluso los letreros o pegotes que acompañan cada una de las unidades de transporte que usan para sus recorridos.



Se dudaba de la veracidad y del tiempo real en que fue filmado este video, pero las propias autoridades despejaron dudas y aseveraron que está actualizado y que fue rodado en los límites del Estado de México y Michoacán, dos entidades asediadas por los grupos delincuenciales.



De lo visto, llama la atención como una caravana de vehículos de esas dimensiones, cargados de hombres armados y con letreros sumamente destacados puedan correr por las carreteras de México, sin ser detectados por las autoridades, fuerzas armadas o policíacas o simplemente por los ciudadanos que circulan por esos caminos.



El grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación se notaba sumamente compacto, menos de cien elementos lo componía, al que fácilmente una tropa militarizada combatiría y acabaría con ellos.



El impacto causado entre los cibernéticos fue tremendo y hubo quienes dudaron de la capacidad de las autoridades para someterlos, con todo y que las tropas del Ejército y la Marina, así como la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad superan en vario múltiplos a los retadores.



Sin embargo, existen quienes vieron lo mismo y analizaron la realidad del CJNG, basado en que cerca de 30 personas de ese grupo, que se pudo constatar no son de los mejor calificados, fueron los responsables del atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García, según dijeron las autoridades.



Y es que si 28 ó 30 militantes del CJNG no pudieron con 5 ó 6 policías, a pesar de su armamento y de la ofensiva armada, queda claro que su capacidad y entrenamiento no es tan de élite, ni mucho preocupante, ya que ni siquiera pudieron escapar la mayoría de ellos.



Estos grupos de la delincuencia están acostumbrados a atacar en forma sorpresiva, sin tácticas de ninguna clase y sus operativos funcionan de esa forma con algunos resultados favorables.



Es aquí donde uno se pregunta si las fuerzas armadas tienen detectadas sus zonas de influencia, tanto como para saber donde se filmó el video y estos grupos delincuenciales no actúan con tácticas guerrilleras que los lleva a vivir en las sierras o montañas, sino en zonas urbanas o rurales, no lejanas de la civilización que falta para menguar su poderío.



Es cierto que no puede dar la orden de ataque y ya contra ello, masacrarlos de forma inmisericorde y que este gobierno actúa con demasiada prudencia en estos casos y que el propio CJNG, supuestamente, busca limpiar las zonas de sus adversarios, como es el caso de El Marro en Guanajuato, donde se han desarrollado muchas de las matanzas recientes.



Sin embargo, en esa disputa de territorios, son decenas los muertos abatidos en los enfrentamientos de los grupos delincuenciales, sin que los responsables sean apresados.



El video del CJNG no es el primero que se presenta en redes sociales, hay antecedentes de varios otros grupos que siguen actuando en diversas zonas del país y cuyo poderío se ha visto reducido ante el crecimiento del Cártel que encabeza Nemesio Oseguera, aunque la cinta difundida en esta ocasión si permeó en el ánimo de los ciudadanos.



*****



El presidente López Obrador se negó a revelar cuál es el futuro de Javier Jiménez Espriú y si éste seguirá al frente de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que dijo el jueves tendrá una reunión con él. Sin embargo, por todos lados circula la posibilidad de renuncia del titular de SCT y ya hasta se menciona con insistencia el nombre de otro tabasqueño Cedric Iván Escalante, para ascender al cargo.