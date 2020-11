El video viral de Jim Carrey imitando a Joe Biden y burlándose de Donald Trump

Luego de varios días de escrutinio que tuvieron al país y al mundo en vilo, se decretó oficialmente que el candidato demócrata, Joe Biden, será el próximo presidente de los Estados Unidos. Junto a él estará Kamala Harris, convirtiéndose en la primera mujer vicepresidenta de la historia de la nación. Por otra parte, el republicano Donald Trump continúa negando su derrota y acusa fraude en las urnas, algo que fue tomado por burlas por parte de los usuarios de Twitter y hasta de un actor de ’Game of Thrones’.



Uno de los programas estadounidenses más exitosos es ’Saturday Night Live’ que desde 1975 revolucionó con una combinación de sketches, parodias e imitaciones de comedia. De aquí se han lanzado las carreras de muchas estrellas, como Steve Martin, Chevy Chase, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Tina Fey, Ben Stiller y Adam Sandler.



En esta ocasión, quienes estuvieron al frente de un nuevo sketch del show de televisión fueron Jim Carrey y Maya Rudolph, imitando a Joe Biden y Kamala Harris. Ambos actores demostraron nuevamente su gran capacidad como comediantes. ¡Mira el video!



"Lo logramos. ¿Puedes creerlo? Yo en cierto modo no puedo. Pasó tanto tiempo desde que sucedió algo bueno", comenzó Carrey. Por su parte, Rudolph comentó: "No estamos demostrando nuestras victorias frente a los rostros de los demás. Estamos aceptándolo con humildad. Bueno, ¿pero quizás un poco?". A continuación, Jim Carrey realizó un gesto en clara referencia a su película ’Ace Ventura’, llamando "Loser" (Perdedor) a Trump.