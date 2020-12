El vídeo viral de Victoria Beckham con resaca en las Spice Girls que nos representa al 100% en este 2020

Tenemos muchas ganas de decirle adiós para siempre al 2020. Pero muchas. Este año todo se ha puesto patas arriba, nuestras vidas han cambiado para siempre y hemos tenido que aguantar mucho. Con la cabeza ya en la despedida, no pensábamos que a estas alturas nos llegaría en forma de regalo de Navidad el vídeo que mejor puede representar estos 12 meses.



¿La protagonista? Victoria Beckham. Pero no se trata de un momento familiar junto a su marido David y sus cuatro hijos, ni de sus grandes logros como diseñadora al frente de su exitosa firma homónima. Nos toca viajar al pasado, cuando forma parte del grupo musical Spice Girls como la spice pija.



El vídeo, que ha tardado poco en hacerse viral, lo ha compartido el artista Saint Hoax en su cuenta de Instagram y en él aparece una joven Victoria durante una rueda de prensa con sus compañeras. Hasta ahí todo normal.



Todas aparecen respondiendo las preguntas de los periodistas con mucho entusiasmo salvo ella, que está completamente en silencio y con cara de ’mátame camión’ todo el rato. Hoax ha añadido un título al vídeo que nos parece simplemente perfecto: "Victoria soy yo en cada llamada por Zoom". Real como la vida misma (la vida de pandemia).



Las caras de Victoria van de mal en peor en la grabación (incluso llega a cubrirse con ambas manos) mientras que sus compañeras Geri, Emma, Mel B y Mel C siguen con lo suyo. Al final del vídeo, Victoria se levanta con muy mala cara y desaparece por detrás de una cortina.



Lejos de esconderse o de morirse de vergüenza después de ver que el vídeo está corriendo como la pólvora, la ex Spice Girl ha dado hablado sobre el momento. "En mi defensa, tenía mucha resaca". Y ahí esta la mejor explicación y el resumen para todo este año. Todos somos Victoria con esa cara en alguna llamada por Zoom.