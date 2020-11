El video viral que muestra las armas de las abuelas para que sus nietos coman más

’No puedo más, abuela, que he comido mucho’. Seguro que más de uno se ha escuchado a sí mismo decir esta frase a sus abuelas. ¿Qué tienen las abuelas que se empeñan en cebar a sus nietos cada vez que los ven? Y aún así, incluso si te comes el menú para 25 personas que han preparado, aún te preguntan si te has quedado con hambre y si quieres ‘que te frían un huevo’. Las yayas, esos seres mágicos de luz que siempre están velando por el bienestar de sus nietos y que tratan que engorden 3 kilos cada vez que les ven. Bien, pues una de esas nietas ha querido demostrar las armas que las abuelas emplean para que los nietos coman todo lo que les ponen. Por que parece que no, pero las abuelas tienen tan dominado el arte de la persuasión que casi podríamos dar gracias que no se dedican a las ventas.



Lo ha hecho la nieta de Guadalupe, la famosa Abuela de Dragones, que ya se convirtió la reina de las redes sociales en nuestro país hace un par de años por sus comentarios sobre los episodios de la serie Juego de Tronos. En esta ocasión, su nieta le ha grabado para que comprobemos de primera mano esas armas que su abuela utiliza para que se coma todo lo que hay en el plato, y lo ha compartido en su cuenta de TikTok en un video que ya es viral.



La abuela intenta convencerla con argumentos muy convincentes, como que ’no le ha echado mucho’, que ’estará desganada’, pero se lo tiene que comer, que ’es de mala educación dejarse cosas en el plato’, que ’está en edad de crecer’ o que ’no se puede dejar’ la comida. La abuela usa armas como intentar desmontar los argumentos de su nieta para no comer, proponer soluciones alternativas e incluso recurre al chantaje. Al final, termina comiéndoselo todo. Eso sí, la abuela insiste: ’Esos dos filetitos no los vas a dejar, un poquito de queso, y el postre’.



El video ha causado sensación en la red social, donde cuenta con más de 87.400 ‘me gusta’ y miles de comentarios de usuarios que reconocen sentirse identificados con la situación que está viviendo la nieta. ’Lo mejor es que todas las abuelas son así’, dicen, apreciando la imagen tan tierna de esta abuela.