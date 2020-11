El viral del año: se lanza por el túnel acuático natural más largo y final sorprendió al mundo [VIDEO]

El video te puede provocar ansiedad. Lo que verás podría sorprenderte. ¿Quieres saber la razón? Este video de un joven lanzándose por un tobogán o túnel acuático natural ha generado angustia entre los usuarios de las redes sociales. Un video viral que se encuentra dando la hora en TikTok, una de las redes sociales que más virales nos brinda a diario. No te lo pierdas



Un usuario de TikTok (a_blonde_maniac) subió el clip de cuando aprovechó la naturaleza y el intenso calor para refrescarse por un túnel, pero eso no fue lo que llamó la atención de los demás usuarios.



Los toboganes acuáticos naturales pueden ser de varias formas, pero están los que son por debajo de las rocas (tipo túnel) y que pueden ocasionar muchas emociones, como le sucedió a este joven que subió el clip en TikTok.



Y es que el túnel acuático terminó siendo más largo de lo que esperaba. El joven ingresó por la boca principal en la superficie de este barranco hacia esta laguna, pero causó extrañeza por cuánto demoró en salir.



Todo lo que duró el clip de este video, usualmente alrededor de un minuto para videos de TikTok, fue lo que demoró en salir el joven, lo que brinda una idea del largo recorrido que tiene el túnel por donde se lanzó.



El video se volvió un auténtico viral en TikTok, donde miles de usuarios comentaron y lo replicaron en algunas páginas conocidas por mostrar este tipo de virales. El clip superó los cuatro millones de reproducciones.



¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.