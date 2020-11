El XVIII Congreso FAPERMEX-CONALIPE

Al querido colega sonorense, José Alfredo Ochoa, secretario general de FAPERMEX, al transmitirle nuestro deseo ferviente por su pronto alivio por el COVID-19. Todas nuestras buenas vibras están con el amigo.



Se lanzó la CONVOCATORIA al XVIII CONGRESO NACIONAL FAPERMEX y la VI ASAMBLEA del CONALIPE, ambas reuniones conjuntas; cumplimos con el compromiso de hacerla pública en estos momentos aciagos por la pandemia que agobia a México y el mundo.



A las asociaciones integrantes; al Consejo Directivo; al Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, y Presidentes Honorarios Vitalicios de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C, FAPERMEX.



Al Consejo Directivo; al Comité de Vigilancia e integrantes del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, A. C., con base en los estatutos que los rigen, se les convoca:



AL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS, A. C., FAPERMEX.



Y A LA VI ASAMBLEA NACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PERIODISMO, CONALIPE, A. C.

A LA LX SESIÓN DE CONSEJOS DIRECTIVOS Y COMITÉS DE VIGILANCIA DE FAPERMEX.



A LA XI SESIÓN DE CONSEJOS DIRECTIVOS Y COMITÉS DE VIGILANCIA DE CONALIPE.

A desarrollarse el viernes 18 de diciembre de 2020, vía zoom a las 12:00 horas (tiempo del centro).



Primero llevaremos a cabo la Sesión de Consejos Directivos y Comités de Vigilancia de FAPERMEX y CONALIPE.

A continuación la XV Asamblea Nacional General Extraordinaria de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C., FAPERMEX. y VI Asamblea Nacional del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, A. C.



La CONFERENCIA Anual, ahora está a cargo de la maestra. Elizabeth Lara Rodríguez, Directora General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con el título: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. ’Retos y desafíos del Estado mexicano para garantizar la libertad de expresión’.



El broche de oro: la CEREMONIA DE PREMIACIÓN. PREMIO MÉXICO DE PERIODISMO ’RICARDO FLORES MAGÓN’ 2019-2020.



Estemos presentes, es un Congreso inédito, la pandemia nos obliga a que sea virtual. De todos nosotros depende que sea un éxito.



