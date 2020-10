El yauhtli (pericón) es una planta mágica-religiosa del yauhtli, Patrimonio de México

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 27 octubre, 2020.-El yauhtli (pericón) es una planta asociada antiguamente al culto a Tláloc La importancia mágico-religiosa del yauhtli, no es solo por ser una herencia indígena, sino porque esencialmente es un patrimonio de México que se sigue utilizando con fines rituales y curativos. Es una ceremonia agrícola tradicional que se realiza el 28 de septiembre (día anterior a la llegada de San Miguel) y donde se usa el yauhtli.

Su nombre proviene del Nahuatl, que significa niebla u oscuridad. El calendario agrícola, se relaciona íntimamente con el mantenimiento del hombre; la flor es el reloj de la naturaleza que asoma con la aparición de las lluvias, es el tiempo de sembrar y acompañar las primicias del maíz al dar el elote tierno; es la promesa del maíz recio que servirá de mantenimiento todo el año venidero.

’Una de las tradiciones arraigadas en México es la colocación de la flor de pericón en casas, vehículos y sembradíos. Se usa desde tiempos prehispánicos y, tras la llegada de los españoles, se adoptó como protección contra el diablo, que según la creencia católica, anda suelto el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel.

La cruz de yauhtli o pericón (llamada así por la gran semejanza que tiene con el hipericón europeo), se coloca para protegerse contra las malas energías, que pueden dañar las cosechas, los hogares y la vida de la comunidad.

El 29 de septiembre es la primera ’elotada’ del año, deleitando elotes hervidos, asados, en esquites o en tamales. Es el día en que tradicionalmente se cosechan los elotes de siembre de temporal. Es también muy común que en las elotadas haya chinelos y las personas festejen bailando.

De acuerdo con la tradición, la noche del 28 de septiembre se coloca las cruces de flor de pericón. La creencia es que si se ponen en puertas y ventanas y en las cuatro esquinas de los sembradíos, en los comercios, en los medios de transporte y en el cruce de los caminos, el mal no podrá entrar y no causará daños.

Las ofrendas descubiertas en el Templo Mayor dedicadas a Tláloc tenían restos de yauhtli, la planta se usaba como incienso y como flor de ofrenda en las festividades dedicadas al dios de la lluvia.