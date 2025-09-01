El 80% de los jóvenes estudiará cerca de sus hogares: secretario Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la creación de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual garantiza que las y los jóvenes de nuevo ingreso al bachillerato tengan

acceso a una escuela cercana a su domicilio.



Subrayó que este sistema innovador elimina los antiguos mecanismos de selección que obligaban a competir por un lugar, pues ahora la prioridad es reconocer que la educación es un derecho y no un privilegio.



Resaltó que, gracias a esta herramienta, el 80 por ciento de las y los estudiantes de nuevo

ingreso estudiará a menos de 7 kilómetros (km) de su casa, lo que representa un cambio

fundamental para las familias. Detalló que el 70 por ciento de las y los jóvenes eligió

directamente su plantel, mientras que el 98 por ciento quedó dentro de sus tres primeras

opciones, lo que fortalecerá la permanencia y la motivación escolar.



Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

(CBTIS) No. 289 en Tecámac, Estado de México, afirmó que estas acciones son posibles

gracias al compromiso de la Presidenta de México con la educación pública, e indicó que,

de las 20 nuevas preparatorias del país, seis se ubican en los municipios mexiquenses de

Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.



El titular de la SEP subrayó la importancia de la Dirección General de Educación

Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), el sistema de bachillerato tecnológico más

grande de América Latina, que actualmente atiende a 650 mil estudiantes distribuidos en

466 planteles a nivel nacional, lo que refleja su relevancia en la formación de nuevas

generaciones y en la transformación del modelo educativo nacional.



Resaltó que las carreras que ofrece la DGETI, como robótica, automatización e inteligencia

artificial, colocan a las y los jóvenes en la vanguardia tecnológica. Añadió que la educación

debe adaptarse a la era del conocimiento para brindar a la juventud herramientas que le

permitan desarrollarse plenamente.



’Nuestro compromiso es garantizar una educación

pública de calidad que motive a los jóvenes y los prepare para la vida’, concluyó.



El CBTIS No. 289, ubicado en el conjunto urbano Los Héroes San Pablo, atiende a 537

estudiantes y ofrece las carreras técnicas en Enfermería General, Laboratorista Clínico,

Radiología e Imagen, y Prótesis y Asistencia Dental.



Tiene una superficie de más de 10 mil

metros cuadrados; cuenta con tres edificios, canchas deportivas, laboratorios y salones

multiusos.



Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora,

subrayó que el ciclo escolar 2025-2026 marca el inicio del trayecto formativo de la primera

generación del Bachillerato Nacional y de la primera generación de jóvenes que no

requirió de un examen para asegurar su derecho a la educación.



Comentó que la construcción del CBTIS No. 289 fortalecerá a la Zona Oriente del Valle de

México, particularmente en el compromiso de la Presidenta de México de ampliar la

oferta educativa en las escuelas públicas de bachillerato.



En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación,

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel,

recalcó el compromiso de la entidad con el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela

Mexicana para atender a casi 700 mil alumnos en mil 600 planteles.



Dijo que este espacio simboliza la transformación educativa que vive el país y la voluntad

política de los tres niveles de gobierno para que la Educación Media Superior esté al

alcance de todas y todos, con carreras vinculadas al desarrollo regional.



La senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, aseguró que la

apertura de nuevos planteles educativos es parte del Plan Nacional de Desarrollo del

Gobierno de México para garantizar mejores oportunidades a las familias y a sus jóvenes.



A su vez, Hilary Hernández Vallejo, alumna de la carrera de Enfermería General, destacó

que, al contar con un plantel de bachillerato cercano a sus hogares, las y los alumnos

tendrán mayores oportunidades de acceder a una educación de calidad.



Asistieron el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de

Servicios (DGETI), Rolando de Jesús López Saldaña; el titular del Instituto Nacional de la

Infraestructura Física Educativa (Inifed), Francisco Javier Pérez Uranga; la presidenta

municipal de Tecámac, Estado de México, Yolanda Wong Romero; así como madres y

padres de familia, docentes y estudiantes del CBTIS No. 289.