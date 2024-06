Chiautla,Edomex.-Cerca de trescientos habitantes del municipio de Chiautla se congregaron este jueves, a unos metros del pozo particular ’Colín’, para impedir la extracción del agua, pues aseguran que a pesar de que este pozo es de uso agrícola, a diario más de doscientas pipas cargan agua para su venta en el municipio de Ecatepec.



’El agua es de Chiautla, no de los piperos de Ecatepec’, gritó una de las tantas mujeres que llegó a la altura del río Xalapango y las vías ferroviarias, muy cerca del pozo, donde los manifestantes con ayuda de una máquina retroescavadora hicieron zanjas y personal de ferrocarriles arreglaron las vías, para evitar el cruce de las pipas por este lugar.



Además, por la otra entrada, decenas de hombres rascaron para insertar y colocar una portería, la cual aseguraron con cemento.



Así mujeres, hombres, jóvenes y niños chiautlenses se apostaron sobre las vías, convocados por el ruido de los cuetes, toque de campanas, llamados a través de su grupo de vecinos en whats app únicamente para cuidar su agua.



Ante estas medidas de los pobladores, al lugar arribaron cientos de pipas, las cuales cerraron por unas horas los accesos principales al municipio de Chiautla, mientras un ’grupo de choque’, integrado por decenas de jóvenes con lentes, chamarras oscuras, armas blancas y pistolas, de acuerdo a testimonio de los chiautlenses, trataron de amedrentarlos para que las pipas pudieran entrar y cargar nuevamente un viaje de agua.



Los cuidadores del agua de Chiautla se mantuvieron en el lugar, esperando la llegada de autoridades de la Dirección General de Gobierno del Estado de México, de Conagua y de la presidenta municipal Maricela Melo Rojas, con la intención de firmar una minuta en la que se garantice la no extracción del agua para su venta.



Con el fin de evitar un enfrentamiento, en el lugar se contó con la presencia de policía municipal de Chiautla, Chiconcuac, Texcoco, policía estatal y Guardia Nacional.



Durante la espera, no faltó la solidaridad de los vecinos quienes llegaron con agua y cazuelas de comida para compartir un taco mientras esperaban la llegada de las autoridades.



También, llegaron pobladores de Pentecostés con pancartas quienes se sumaron a esta lucha por el cuidado del agua y manifestarse tajantes ’ el agua es del pueblo no al saqueo’.