Derivado del eclipse solar anular que cruzará Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y el cual en México podrá ser observado en el suroeste de Yucatán, el centro-norte de Campeche y el sur de Quintana Roo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Centro INAH Campeche, realizará un operativo especial en la Zona Arqueológica de Edzná, el 14 de octubre de 2023.



En el caso de Campeche se prevé que este fenómeno astronómico inicie a las 9:45 horas, cuya duración será de 5 minutos con 8 segundos y el punto más alto de la anularidad será a las 11:26 horas, con un término de tres horas 24 minutos y 30 segundos.



De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, un eclipse solar anular se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de nuestro planeta, lo que hace que el satélite aparezca más pequeño en el cielo.



Debido a esta alineación, la Luna no bloquea completamente la luz solar, dando lugar a un anillo de luz alrededor de ella, el cual se forma al proyectar la sombra del satélite sobre la Tierra.



Para observar este fenómeno, en la Zona Arqueológica de Edzná el público podrá ingresar al sitio en el horario habitual: de las 8:00 a las 17:00 horas, con el último acceso antes del cierre, a las 16:30 horas.



El acceso se cobrará conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Derechos vigente, que es de 90 pesos por la entrada al sitio.



Quedan exentas de pago las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como pasantes o investigadores que cuenten con permiso del INAH para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, que lo soliciten previamente o presenten una credencial vigente.



Los objetivos del operativo son la protección de la salud y la seguridad de los visitantes y trabajadores de la zona arqueológica; así como garantizar la conservación y respeto del patrimonio durante la visita pública.



Por ello, se hace un llamado al público para respetar la normativa del INAH y cumplir las siguientes medidas restrictivas en su ingreso al sitio:



No se permitirán alimentos, bebidas con envases de vidrio, bebidas alcohólicas, mochilas, neveras, drones ni animales de compañía, excepto aquellos destinados para personas con discapacidad.



Asimismo, no podrán ingresar equipos profesionales de fotografía o videograbación con trípode para fijación de imagen ni telescopios que no presenten el respectivo permiso institucional impreso al momento de entrar a la zona.



Tampoco se permitirán ningún instrumento o utensilio musical que conlleve el uso de fuego.



Cabe señalar la importancia de que las y los visitantes utilicen los lentes solares especiales para observar este fenómeno astronómico, y que no deben exponer la vista durante más de 10 segundos, porque puede resultar dañino para su salud. En este sentido, se aconseja tomar las previsiones correspondientes, en virtud de que en las zonas arqueológicas bajo resguardo del INAH Campeche no habrá distribución y/o venta alguna de implementos visuales para el avistamiento del eclipse, salvo algunos telescopios que proporcionará el Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.



Se sugiere el uso de ropa ligera y de color claro, portar gorra o sombrilla y no exponerse directamente al sol más de dos horas, entre las 11:00 y las 16:00 horas (horario del eclipse), y mantenerse hidratado en todo momento.



En esta ocasión, el Centro INAH Campeche ha organizado, en conjunto con la Secretaría de Turismo y el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, diversas actividades culturales en la Zona Arqueológica de Edzná, las cuales buscan sumar esfuerzos para la difusión de los valores culturales y artísticos del estado.



En materia de seguridad, se sumará la participación de la Guardia Nacional, de cuerpos de seguridad pública, protección civil y del sector salud, con el objetivo de brindar un adecuado disfrute del patrimonio arqueológico, priorizando la conservación y el respeto al mismo, a la par de la seguridad del público nacional y extranjero.



Más información sobre el evento astronómico, en los perfiles del Centro INAH Campeche en Facebook, Instagram, X Corp y TikTok.