Las mujeres toman el poder

• INE superado por las trampas

• Consulados, graves acusaciones

• Solo dejaron votar a morenistas

• Primeros datos; Taboada, CDMX

• ERA, gana Chiapas y May, Tabasco

• Armenta, Puebla; Lucy, en Morelos

• Renan, Yucatán y Yunes en Veracruz

• Lemus, Jalisco; Guanajuato, Libia



Antes de pasar al comentario de la información, debemos pensar en el día después. ¿Qué México enfrentará la próxima presidenta de la República, que hasta el momento de redactar este comentario, se perfilaba en favor de Claudia Sheinbaum?

En lo económico, encontrará un país materialmente quebrado, con un raquítico crecimiento, con un dólar sostenido por alfileres, el crecimiento de negocios turbios entre empresarios y burócratas, así como un Estado de Derecho, debilitado.

En lo social, un país completamente dividido; unos en favor y otros en contra del gobierno de López Obrador; miseria en poblaciones afectadas por el crimen; la diáspora de miles de mexicanos, acosados por la delincuencia y la presencia de criminales en el gobierno.

Claro, hay mucho más. ¿Cómo podrá la próxima presidenta enfrentar la adversidad? Eso lo debe responder ella.

Pero, veamos lo de ayer:

Para quienes afirmaron que las elecciones de ayer, 2 de junio, eran históricas, tuvieron razón. Primero, por superar el porcentaje de participación electoral y, segundo, porque una mujer dirigirá los destinos del país.

Además, pese a la complejidad del proceso electoral en el que estuvieron a disputa más de 20,000 puestos burocráticos, entre los que destacan la presidencia de la República, 128 Senadores, 500 diputados federales, 31 congresos locales, más de 2,000 alcaldías y miles de regidurías, podríamos decir que los comicios de ayer fueron con saldo blanco.

Pero, lo más importante fue el récord de participación electoral que, al momento de redactar esta información, superaba el 72%, similar al de 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, el proceso observó graves anomalías y abusos cometidos bajo del oficialismo y con el presunto amparo de instituto Nacional Electoral, para generar, en algunas regiones, incertidumbre, mediante ataques físicos contra los electores.

Asimismo, grupos oficialistas no querían dejar nada a la suerte y, además de la intimidación en varias partes del país, optó por el uso de los consulados de México en Estados Unidos, España, Francia y otros países para evitar que los mexicanos asentados allá pudieran votar.

Bajo un clamor en contra del partido oficial, Morena, miles no pudieron ejercer su derecho al voto, ya que los cónsules hicieron trampas; delitos electorales, pues.

Bajo el más puro y corriente, estilo de acarreo, algunos políticos, entrenados en el viejo PRI, como el cónsul en Orlando, Juan Sabines, ex gobernador, panista en Chiapas, llevó a cientos de personas a la representación y, por la puerta de atrás, los metieron para hacer uso de la urna electrónica. Así, se burlaron del voto de miles de mexicanos que estaban registrados en sus listas para tal efecto y que llegaron desde muy temprano para ejercer su derecho ciudadano.

Filas de centroamericanos y mexicanos indocumentados, llegaron en autobuses, fletados con dinero de la representación diplomática, tuvieron en realidades. Claro, para votar en favor del partido en el poder.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tiene que dar explicaciones detalladas de todo este tipo de abusos y acciones ilegales y, de ser necesario, explicar si pudo influir en el resultado.

Por otro lado, a las 22 horas ocurrió un ciberataque a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en los momentos en que estaban empatados Santiago Taboada y Clara Brugada.

Llama a sospecha que ocurra en la joya de la corona electoral.

Por el momento, y en el más puro espíritu republicano, tenemos que reconocer que la presidenta, la nueva presidenta, será reconocida y respetada en su investidura. También debe exigirle al presidente López Obrador que ya deje su exhibicionismo político y mediático y deje trabajar a la sucesora.

En el transcurso de este lunes conoceremos la configuración del Congreso Federal, así como gran parte de los congresos locales.

Las 9 gubernaturas a disputa entre ellas el gobierno de la ciudad de México, ayer, sin ninguna sorpresa, todos se autoproclamaron vencedores. Sin embargo, la tendencia, al momento de redactar esta información, las encuestas de salida dan como vencedor a Santiago Taboada sobre Clara Brugada. Pero, el resultado es ¡preliminar! Esto podría cambiar.

Hay certeza en los resultados. Morena ganaba Chiapas, con Eduardo Ramírez Aguilar; Puebla, Alejandro Armenta; y Javier May, en Tabasco. Para la alianza PRI-PAN y PRD, llevan ventaja en Guanajuato, con Libia García; Veracruz, con Pepe Yunes; Morelos, y Lucy Meza; Jalisco, Pablo Lemus de MC.

Ellos decían que las encuestas de salida les daban ventajas sustanciales. Pero la verdad de las cosas, es que aún faltaba, a la hora de redactar esta información, los resultados del PREP, que se consolidaría en el transcurso de este lunes.

Lo real es una elección muy cerrada en Morelos, Veracruz y CDMX. Pero las definiciones serán hoy.

Mañana martes, en este espacio, te platicaré las tendencias con certidumbre.

Y, como publicamos la semana pasada, el viernes, las encuestadoras son las que deberán ser analizadas en sus muestreos y, sobre todo, en el resultado basado en bases científicas.

Pero, hoy sabremos más. Es el día después.

