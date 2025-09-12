El Estado de México celebra la independencia: verbena, música y grito con la gobernadora Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México invita a las familias mexiquenses a conmemorar el CCXV Aniversario de la Independencia de México en una gran celebración popular que llenará de música, tradición y orgullo nacional la Plaza de los Mártires de Toluca, este 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas.



Posteriormente, el escenario se llenará de música con la agrupación Zona Rika, seguida de la propuesta de Mike Rodríguez Jr. y un gran cierre a cargo de la reconocida Banda Maguey, que pondrá a bailar a las y los asistentes.



El momento más esperado llegará a las 23:00 horas, cuando la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabece la Ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno. Al finalizar, el cielo se iluminará con un espectáculo de pirotecnia y 200 drones que darán vida a figuras alusivas a las fiestas patrias.



Para garantizar un ambiente seguro y familiar, se implementará un operativo especial con seguridad, protección civil, servicios médicos, sanitarios y módulos de atención.



Con esta celebración, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de ofrecer a la ciudadanía una noche de unidad, alegría y orgullo patrio en un entorno de tranquilidad.