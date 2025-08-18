’El verdadero poder está en servir’, afirma Hilda Salazar, secretaria de la contraloría en graduación del TRIJAEM

TOLUCA, Estado de México. – ’El saber es poder, pero el verdadero poder está en servir’, aseguró Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría, al encabezar la ceremonia de graduación de la primera generación del Centro de Formación y Profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).



La funcionaria estatal resaltó que la ética es el eje que debe guiar la preparación de las personas servidoras públicos, ya que de ello depende un ejercicio responsable, transparente y cercano a la ciudadanía.



En su mensaje, expresó su satisfacción por formar parte del grupo de cerca de 100 egresados que concluyeron sus estudios en las especialidades de Responsabilidades Administrativas, Justicia Administrativa y Derecho Administrativo.



Acompañada por el Magistrado Presidente del TRIJAEM, Gerardo Becker Ania; el Magistrado Vicepresidente, Claudio Gorostieta Cedillo; y la Directora Escolar, Dinorah Estrada Sobrado, la Secretaria Salazar Gil subrayó que la ética es una herramienta indispensable para prevenir la corrupción y debe integrarse plenamente en la formación profesional de quienes sirven a la ciudadanía.



Enfatizó que la preparación no debe quedarse en los libros, sino reflejarse en acciones, en decisiones sustentadas en valores y en una conducta ejemplar.



Asimismo, resaltó los beneficios de la plataforma educativa del Centro, que permitió a servidoras y servidores públicos continuar su capacitación a distancia sin descuidar sus funciones, atrayendo incluso a participantes de otras entidades como Chihuahua, Querétaro, Michoacán y Veracruz, así como de municipios mexiquenses como Ayapango, Tlalnepantla, Metepec y Naucalpan.



Con este esfuerzo, dijo, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la formación continua, el fortalecimiento de la ética pública y la mejora en la atención a la ciudadanía.