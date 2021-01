ELECCIÓN 2021 Y LOS CONTRAPESOS DE PODER.

’La ciudadanía quiere pasársela bien quiere seguridad, salud, empleo y comodidad. Pero nadie se hace fuerte si no necesita serlo…En otras palabras mientras la ciudadanía es inerte y auto indulgente, el hombre se exige a sí mismo, por medio de su férrea disciplina, una constante superación…’ Ortega y Gasset.



El sistema democrático, con un pluralismo ineficaz, que la sociedad que no da resultado porque no se traducen abatimiento de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad, a la justicia, calidad de vida, y creciente desigualdad. La crisis de los partidos de identidad ha propiciado alianzas entre partidos, con mecanismos de terriolizar. ’Hombres personalizados perdidos sin identidad propia, que viven en la inercia social, donde exigen todos los derechos y olvidan de sus deberes. La libertad y la igualdad política es el eje de la democracia en base a las reglas de juegos que se deben respetar ante una masa y su forma de gobierno’ ortega y Gasset



La avanzada de las coaliciones de respeto a territorios ficticios de poder por los partidos políticos, dejando a la democracia como instrumento de legitimación de su poder público y a la acción de acuerdos, simulaciones democráticas y sin elementos de competitividad y sin perfiles de sus candidatos, en las acciones de reciclamiento y reparto de cuotas de poder en sus formas de los partidos; la consecuencia el abstencionismo y la falta de motivación ciudadana en cada territorio con sus tipologías sin alternativa alguna, las coaliciónes tienen su término el 26 de enero y pueden ser comunes o parciales, pero, en el transcurso de las precampañas se puede modificar los convenios de las coaliciones antes de las campañas.



El registro de candidaturas del 11 al 25 de abril y las campañas formales del 30 de abril al 6 de junio, los candidatos no tienen certeza de ser candidatos oficiales a causa de la discrecionalidad de los partidos políticos de modificar los convenios de coalición y acordar espacios de las Asociaciones Políticas Nacionales, como el del presidente municipal Hugo de la Rosa, respetando su plaza o darle una diputación que acordó con Morena en este caso con el " señor de las ligas", René Bejarano y con Higinio Martínez Miranda, el cual tiene el objetivo de operación política ser bisagra en los municipios del poniente y a su misma gente del PRD. EL instrumento de contrapeso a los adversarios políticos del PAN, PRD Y PRI. OTRA agrupación política ANTORCHA popular que hace convenio con los partidos políticos nacionales por espacios de representación popular desde presidencias municipales ,diputaciones federales con la coalición ,en los distritos de Chalco, Ixtapaluca ,san Vicente chicoloapan y CHIMALHUACAN, en la rentabilidad política el adversario de este territorio es morena como oposición y regidurías, estas agrupaciones están impedidos de utilizar su logo ,deberá ser por ejemplo de la coalición (PRI, PAN ),( PRD , PRI ) ,(PAN PRD ,PRI) ,(PAN ,PRD ) a sus encuestas de intención del voto a los partidos ,así como, se reparten su territorio, esto produce incertidumbre a Causa de los perfiles que generen empatía o sean rechazados los candidatos por los ciudadanos . ’La oclocracia ’degeneración de la democracia, entes que deciden a nombre del pueblo que es manipulado’. (Polibio)



Otra proyección de la mano del poder mediático resultado de la elección del 2018 a morena y su coalición, que borro a los partidos en las diputaciones locales ejemplo morena tiene 38 diputados locales de 45. Las circunstancias han cambiado y la cauda de la incertidumbre y abstención del ciudadano que no ve alternativa política. Todo esfuerzo de reposicionamiento se caerá ante la falta de perfiles y gente honesta a causa de los vicios anteriores de reparto de posiciones, al no voltear a liderazgos locales con la actitud del viejo sistema que está colapsado. El 25 de enero ya deben estar el 100% los acuerdos políticos de los partidos coaligados con sus convenios de espacios que les corresponden a cada partido, las formas der validación de sus convocatorias AL PROCESO ELECTORAL PARA DIPUTADOS LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES ,ASÍ COMO ,EL TEMA DE LA REELECCIÓN .



Los métodos oscuros de morena se establecieron en primera fila la encuesta interna, también los demás partidos determinaran los métodos de designación de acuerdo a los espacios pactados en cada territorio del Edomex, con sus 125 municipios y 45 diputados locales, así como el método de representación proporcional y los premiados del esfuerzo de los candidatos de cada distrito en su votación para distribuir las 30 diputaciones plurinominales para los de la elite de poder del dedazo.



La suma de los candidatos externos sin militancia de cada partido conforme a su reposicionamiento electoral, la certeza traducida a la incertidumbre a las prácticas viciadas de simulaciones, acuerdos a nombre de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.



El problema de la polarización ciudadana de las estrategias de poder en dividir y restar y la otra fórmula democrática es la suma y multiplicación del ciudadano honesto y con perfiles de identidad y conocimiento de su entorno político. El arbitrio de los partidos de manipular esos derechos electorales de los ciudadanos, por ejemplo, quitar a sus candidatos por género, y esto expresa manipulación y engaño a sus candidatos ,donde falto ese corchete de protección a los ciudadanos ,no se hizo ,así como desplazar a un candidato con la modificación del convenio de coalición política y la violación de los derechos políticos de los ciudadanos artículo 35 de la constitución ,que desplaza a estos por la ley general de partidos políticos .



Los recursos para las campañas lo determinaran por el órgano electoral de las entidades del país, en algunos estados tendrán en sus boletas para elegir a gobernadores, diputados locales y federales, así como las presidencias municipales. Si en términos de conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. A esa despersonalización se suma —especialmente en los partidos populares— una diferencia profunda de cultura y educación entre los miembros. Los actos anti democráticos: la compra de votos, de voluntades, entrega de recursos materiales, la coacción de temor, la utilización del dinero público.



Los líderes ciudadano son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados. Por eso muchas de las iniciativas de las organizaciones de masas reflejan la voluntad y los intereses de los líderes, y no la voluntad ni los intereses de la masa. Michels



RECURSOS PÚBLICOS:



La CDMX, Veracruz y Chiapas son las entidades con los mayores montos por aclarar correspondientes al ejercicio de 2019. Veracruz y Michoacán lideran el registro histórico de posibles desvíos. Nuevas irregularidades descubiertas en las revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó este 2020 elevaron a 403 mil millones 655 mil pesos el monto de recursos públicos. Hay tres entidades que concentran por sí sola el 35% del monto total de 402 mil millones de pesos posiblemente desviados en los estados; se trata de Veracruz, Michoacán y Estado de México.



La auditoría arrojan 34 mil 660 millones de pesos que deben ser aclarados o devueltos. Aquí la mayor parte de observaciones se concentran en el último año de gobierno de Eruviel Ávila (2016, el amasiato de poder con el texcocano) y los dos primeros años del actual gobernador Alfredo del Mazo (2018-2019).



Edomex: Autorizar deuda por 13.5 mmdp es un terrible golpe a las finanzas del Edomex, y de las y los mexiquenses. EL endeudar el gobernador acordó con el poder legislativo (en su caso de aprobación su impacto financiero grave, desde el 2017 -2021 se han autorizado la deuda por la oposición de mayoría).



PODER LEGISLATIVO



La mayoría de morena LEGISLATIVA representada por el brazo articulado del senador Higinio Martinez el diputado Maurillo Hernandez, dio la señal de aprobar la deuda pública, por su fracción de mayoría en el congreso local, y poner a candidatos a modo sin coalición PAN, PRD Y PRI.



Todos pactan a la incertidumbre de acciones antidemocráticas de élites de poder, la aprobación de la iniciativa de reducir el 45% de los cabildos de los 125 municipios con la finalidad de austeridad administrativa, iniciativa por el senador.



MATERIA DE SALUD:



Los 23 mil 332 millones de pesos enviados a los estados en 2019 que podrían haber sido desviados y cuyo destino no está claro, hay 12 mil 88 millones que se concentran solo en tres entidades: Ciudad de México, Veracruz y Chiapas. Se trata de estados con gobernadores emanados del mismo partido (Morena) que apenas iniciaron sus administraciones a finales de 2018; las tres entidades presentan irregularidades en los fondos destinados para salud y el Seguro Popular. ’la política social restringida a acciones de esa oligarquía como instrumento de escape a una necesidad humana, esto conlleva, a una estructura de control de asistencialismo y paternalismo.