Elección de Copacos en Miguel Hidalgo; echa para abajo la democracia participativa: Andrés Atayde

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México y la Concejal en Miguel Hidalgo, Gabriela González denunciaron la posible injerencia de intereses políticos en la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) en la Alcaldía Miguel Hidalgo.



Tras conocer que el 76 por ciento de los representantes vecinales de la Alcaldía Miguel Hidalgo son beneficiarios de uno de los principales programas sociales de la demarcación para atender el desempleo, Atayde Rubiolo sostuvo que esa representación no garantiza la imparcialidad de quienes ostentan esa responsabilidad.



’Muchas y muchos de los que compitieron en la elección de los COPACOS trabajan y han venido trabajando directamente en la nómina de Miguel Hidalgo lo que además de desequilibrar lo que en su momento fue la competencia, genera una total dependencia entre la toma de decisiones de las y los vecinos y el gobierno de Miguel Hidalgo; esto rompe la total visión que tienen justamente los representantes vecinales’.



Recordó que el objetivo de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana era justamente evitar que los partidos políticos pudieran cooptar a los integrantes de los Copacos por lo que ante estos vicios, Acción Nacional solicitará formalmente ante el IECM repetir el proceso de elección, exclusivamente en Miguel Hidalgo.



Adicionalmente, solicitarán a la Alcaldía Miguel Hidalgo transparentar toda su nómina, incluída la Nómina 8, para no generar especulaciones y se verifique que no existan algunas y algunos de los que ganaron los Copacos y que hoy supuestamente representan los intereses vecinales.



’Necesitamos una sociedad organizada, fuerte, crítica que haga un auténtico contrapeso a la toma de decisiones de los gobiernos de todos los partidos, de todos los colores, de todas las ideologías y creemos que particularmente en Miguel Hidalgo esto no sucedió y por lo tanto no va a suceder ante los representantes que hoy tienen en los Copacos’, concluyó.



En su oportunidad, la Concejal Gabriela González propuso mayor transparencia tanto en las reglas de operación como en los padrones de beneficiarios de los programas sociales para evitar que trabajadores de la alcaldía o sus propios familiares, participen en los comités pues su objetivo es ser un contrapeso al gobierno de la demarcación territorial.



’Es gravísimo pervertir la legítima participación ciudadana; o renuncia la gente que está en programas sociales en estos comités o se repiten las elecciones prohibiéndoles que participen. No pueden ser juez y parte, estos son espacios de 100 por ciento participación ciudadana para que no tenga ningún interés político o de partido y al estar recibiendo ingreso del gobierno pierdes la imparcialidad’.



Tanto Andrés Atayde como la Concejal en Miguel Hidalgo, Gabriela González Martínez coincidieron en que la representación vecinal debe garantizar independencia de cada una de las alcaldías y no estar sujeta a compromisos que podrían representar intereses políticos y/o electorales.