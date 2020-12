Elecciones 2021, el desafío más grande de la historia electoral: Ricardo Monreal

Elecciones 2021, el desafío más grande de la historia electoral, asegura Ricardo Monreal



Morena deberá seleccionar a las y los mejores candidatos, aún cuando no pertenezcan a grupos de gobernantes o dirigentes, dijo.



El senador señaló que las alianzas representan una mayor competencia en los comicios, por lo que éstos serán más cerrados y polarizados.



En el 2021 el movimiento progresista, cercano a la izquierda, que en 2018 ganó la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, enfrentará el desafío más grande de la historia electoral de México, aseguró Ricardo Monreal.



En un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado sostuvo que ’presenciaremos uno de los procesos político-electorales más complejos, más polarizados y competidos de las últimas décadas’.



Recordó que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo 15 gubernaturas, las 500 curules de la Cámara de Diputados, y los congresos y ayuntamientos en 30 entidades del país.



Monreal Ávila subrayó que no será una batalla fácil ni cómoda para nadie por lo que consideró que el movimiento progresista deberá procurar seleccionar de manera transparente a sus candidatas y a sus candidatos con los mejores perfiles; también deberá cuidar que el proceso interno no divida, sino que fortalezca.



Si la decisión que tome la dirección del movimiento es seleccionar a las candidatas y los candidatos por medio de encuestas, se debe garantizar que éstas se lleven a cabo sin excluir a nadie, al contrario: que se sume a quienes desean participar, aunque no formen parte de equipos o del grupo cercano o afín a gobernantes o dirigentes, agregó.



Recalcó que nadie se debe confiar, pues la formación de coaliciones y alianzas representan una mayor competencia en los comicios, y la disputa por estos cargos de elección popular será más cerrada, compleja y polarizada. ’Se debe actuar con certeza, convicción, lealtad y madurez política’, indicó.



El legislador dijo que todas las fuerzas políticas y alianzas buscan conquistar la mayoría de la Cámara de Diputados, y es natural, porque ese es su propósito, es el órgano que decide el presupuesto de la Nación, la Cámara de Diputados como facultad exclusiva.



Ricardo Monreal sostuvo que por ello el próximo año ’nos espera una batalla de ideas, de confrontación de proyectos que orientarán el futuro de la patria y las y los ciudadanos libres tienen la palabra y decidirán’.



Recordó que el objetivo del movimiento progresista al que pertenece, y que ganó la Presidencia y la mayoría en el Congreso, se propuso desde entonces un cambio de régimen político y de transformación de las instituciones nacionales, con miras a consolidar un gobierno que pusiera al frente a las personas excluidas, a las no escuchadas y a las que siempre fueron olvidadas.



Sin embargo, expuso el senador, circunstancias imprevistas e infortunadas, como la pandemia de COVID-19, han obligado a hacer ajustes y reflexiones, pero persiste la noción de que está en juego el futuro de la patria, y que el pueblo deberá decidir si desea que continúe el proceso de transformación o si éste deberá detenerse para regresar al pasado o al viejo régimen.