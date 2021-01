Elecciones de circo, maroma y teatro

Simplemente no tenemos remedio. Con una población masivamente inculta, analfabeta política, en México se reproduce en cada elección la lapidaria máxima que afirma que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.



Yo diría además que en México los ciudadanos tienen gobernantes que se les parecen.



Esta sería una explicación de por qué Andrés Manuel López Obrador tiene casi el 60 por ciento de simpatías y apoyos ciudadanos a pesar de que es inocultablemente un absoluto desastre como Presidente.



Así las cosas, en un momento en que México enfrenta uno de sus períodos más nefastos -pandemia y muerte, el peor desastre económico de su historia, una agudización de inseguridad y violencia como nunca antes se había visto, gravísima polarización social-, las elecciones más grandes y complejas se inundan con candidatos provenientes de la farándula, la lucha libre, el futbol, el espectáculo y de la comedia.



Ninguno con antecedentes políticos, legislativos o de gobierno, ni de lucha social. Van a la lucha por gubernaturas, alcaldías, diputaciones federales y locales o regidurías sin la mínima idea de lo que representa cada cargo.



Obviamente ninguno de ellos muestra el mínimo grado de conciencia sobre lo que serán sus responsabilidades de alcanzar la victoria y mucho menos nada de ética.



Acuden a la contienda electoral avalados por una fama pública ganada en el circo, la maroma y el teatro o en áreas afines del espectáculo, pero muy ajenas a la política y a la administración pública.



’No sé qué hago aquí…’, comentó con cierta lucidez y con un fugaz dejo de conciencia Paquita la del Barrio (registrada en su acta de nacimiento con el nombre de Francisca Viveros), al inscribirse como candidata a diputada local en Misantla, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano.



La famosa cantante de esa popular y celebrada balada que dice: ’rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho… alimaña, culebra, ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio’, es apenas la punta de una larga lista de famosos inscritos al proceso del 6 de junio por prácticamente todos los partidos.



Ahí están también los luchadores Blue Demon, Carístico y Tinieblas quienes buscarán por el partido Redes Sociales de la maestra Elba Esther Gordillo, ser alcaldes de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, respectivamente en la CDMX.



O los cantantes Alfredo Adame, Vicente Fernández jr, o Ernesto Vargas -que asiste al proceso con el único mérito de ser hijo de Lupita D’Alessio-, y Héctor Hernández -vocalista de Los Ángeles Azules-, quien va por la delegación Iztapalapa, igual por Redes Sociales, y Marco Flores, líder de la Banda Jerez.



La lista incluye a Lupita Jones, ex reina de belleza que buscan sea la candidata de la triada PAN, PRI, PRD para la gubernatura de Baja California.



Las actrices Malillany Marín, Gabriela Goldsmith, quienes buscarán ser alcaldesa de Miguel Hidalgo y diputada federal de la CDMX, respectivamente.



Y es apenas el inicio.



Todos ellos -y otros fichajes por verse-, son acompañados en sus registros sin pudor ni vergüenza alguna por los líderes de los partidos quienes replican así el método fácil de apoyarse en la fama de estos personajes para obtener las mayores votaciones para sus partidos.



No hay que olvidar que, del voto de cada partido obtenido en el caso de diputados federales de mayoría, depende mantener el registro (se requiere de un mínimo del 3 por ciento de la votación a diputados federales) y para recibir las llamadas prerrogativas, es decir, los millones de financiamiento oficial por cada partido.



En 2020, el INE dio a Morena 1 mil 820 millones; al PAN, mil 20 millones; al PRI, 964 millones; al PRD, 500 millones; al PT, 445 millones; al Verde, 480 millones y al MC, 465 millones.



¿Qué otro negocio recibe cada año esas cantidades?



Si para mantener esos presupuestos se requiere postular a Paquita la del Barrio, o a cualquiera de los antes mencionados, tenga usted la seguridad de que los van a lanzar.



No se trata de buscar los mejores candidatos para lograr un mejor gobierno, para beneficiar a los ciudadanos. No. Se trata de obtener votos que les garanticen, primero el registro y segundo, los millones señalados.



Deslumbrados por el voto para sus actores, cantantes, luchadores, futbolistas preferidos, los mexicanos no tienen ni idea de que al sufragar están llenándoles las bolsas a los dirigentes de los partidos, y llevando al poder a personajes sin experiencia ni vocación política.



Ahí están los casos de Sergio Mayer, de Carmen Salinas, de Cuauhtémoc Blanco, etc., que han llegado, para nada.



Si a eso le sumamos candidatos como Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, el saltimbanqui mayor, Alfonso Durazo, Jorge Hank, Layda Sansores y tantos otros de esa calaña, pues estamos fritos ¿no cree Usted?



Por eso estamos como estamos. Con los gobernantes que nos merecemos, clones de las mayorías nacionales, pues.



Monreal, apenas un salvavidas en este caos



En la aridez del panorama político nacional antes señalado, se destacan pocos quienes, como el líder parlamentario de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal logra avanzar una agenda de cambio y transformación, de rediseño del Estado.



Es así que luego de la parlamentaria de su grupo, logró integrar una interesante agenda legislativa para ser tramitada en los siguientes 90 días.



Estos temas derivarán en un trabajo intenso de comisiones y de debates y negociaciones, en la búsqueda de acuerdos para soportarlos con consensos que les den legitimidad.



El zacatecano advierte que todos tienen como objetivo avanzar en la concreción del marco jurídico que permitirá consolidar un proyecto de nación en beneficio de los sectores más desprotegidos.



La agenda quedó integrada con ’50 temas prioritarios para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones’.



Todos, por supuesto, del interés del gobierno de la república, es decir, de Andrés Manuel López Obrador.



Estos 50 temas, dice Monreal, además de variados son pendientes por cumplirse desde el Poder Legislativo.



La agenda presenta los proyectos que surgen de iniciativas del Grupo Parlamentario Morena, y que, en gran medida, complementan las reformas legislativas de mayor importancia en el orden constitucional y legal, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política.



Y contemplan proyectos legislativos cuya aprobación favorece la atención de asuntos con un mayor impacto nacional.



En el listado se incluye una relación de instrumentos internacionales remitidos al Senado para su ratificación por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Monreal, incluye además una serie nombramientos que deberán tramitarse para contribuir al desarrollo de mayores capacidades del Estado en diversas materias.



Uno importante será el de modificar el reglamento del Senado para sesionar y votar a distancia, y para aprobar las iniciativas sobre Economía Circular, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la reforma a la Ley del Banco de México, lo del outsourcing y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Todos son algunos de los proyectos que los senadores se han empeñado en desahogar en el periodo de febrero a abril. Una agenda ambiciosa, pero posible si se aplican los legisladores morenistas. Ya se verá.



