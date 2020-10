Elecciones de Hidalgo y Coahuila, atípica con sus extrañezas de un estado vulnerable

POBREZA, ALIMENTARIA, ECONÓMICA, INSEGURIDAD, DESEMPLEO, DESIGUALDAD SOCIAL.



Este poder público está en la lógica del sistema de sumisión del poder. La destrucción territorial del poder público y el balance de la corrupción e impunidad. La política a través de la democracia participativa y consciente de una ciudadanía liquida con información cibernética, y en base de la educación permita el refrendo o castigo a los gobiernos en sus tres niveles de gobierno en el 2021. La única arma es el voto para cambios. Ni fanatismo, ni Servilismo, es instrumento de ignorancia de explotación de las necesidades humanas. Lo más Importante en el 2021 el equilibrio de poderes en el congreso. La democracia imperfecta se ha convertido a un modelo de designación electiva que permite legitimar el poder público a través del mandato ciudadano, pero que no los elegimos para empobrecer al país y destruir una nación, con instrumentos de pérdida de soberanía, nacionalismo y cautivo del poder macroeconómico comercial.



Antecedentes: El 5 de junio de 2016. Iniciaron su mandato el 5 de septiembre de 2016 y por ley concluyeron su mandato el 4 de septiembre de 2020, manteniéndose cuatro años en el cargo. Morena a dos años de su nacimiento representaba el 8 %. MORENA lleva dos años con mayoría absoluta en el poder legislativo y todo sigue igual como cuando el PRI tenía mayoría, esa es otra condición similar a lo que hoy se vive en EDOMEX, facciones, sectarismo, desorganización, abandono de la estructura partidaria, malversación de los recursos públicos destinados al partido, en Hidalgo. Las mismas prácticas darán los mismos resultados. Hidalgo tiene 84 MUNICIPIOS, y una LISTA NOMINAL 1704 000 electores. La votación total de 1.070 6 00, El PRI con una votación 264 744. Morena obtuvo 107 mil 416 votos, equivalente al 10.03 % DEL TOTAL.

El reposicionamiento de una elección de virreyes del PRI, en avanzar su primer reto del 2020 y su preparación al 2021. Democracia y Transformación Social, al estado de ánimo de la ciudadanía en el 2021, la lucha de poderes territoriales y a la movilidad de sus actores políticos ante una sociedad liquida. El PRI obtiene el triunfo en 32 municipios incluyendo Pachuca , Pachuca, MineraldelaReforma,TepehuacándeGuerreo,ElArenalZempoala,Cuautepec,Acaxochitlán,SantiagoTulantepec,SanAgustínTlaxiaca,OmitlándeJuárez,Almoloya,Tasquillo,Tlahuiltepa,Pisaflores,SanAgustínMetzquititlánLolotla,Epazoyucan,Apan,Atitalaquia,SanFelipeOrizatlán,AguaBlanca,Huazalingo,Metztitlán,Jacala,VilladeTezontepec,MineraldelMonte,TepejidelRío,Tolcayuca,Yahualica,Molango,Zacualtipán,Ajacuba. Y como segunda fuerza electoral el PRD CON 10 Municipios y más de la coalición con el PAN, este partido en tercer lugar. El quehacer político en sus nuevos paradigmas de paciencia, prudencia y perseverancia a estos claros oscuros de poder y la política de elites.



La elección de poder y de operación con perfiles políticos permite al PRI aumentar los municipios que gobernara 32 Municipios. El miércoles 21 de octubre SE DARA EL COMPUTO, CON UNA REALIDAD DE ABSTENCIONISMO MAS DEL 60% Y LA APATÍA CIUDADANA A CAUSA DE LAS ACTITUDES DE LOS PARTIDOS E INTERESES DE PODER

. El quehacer político en la incertidumbre de los partidos y de sobrevivencia en el proceso electoral en el 2021, está en juego el poder público de 15 gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones locales y federales de los 300 distritos electorales y 200 plurinominales, sé obtienen conforme el número de votantes de cada partido.

Las elecciones en Hidalgo dejan dos claros perdedores: el PAN y la pandilla de Gerardo Sosa Castelán, quien fuera el cacique del Grupo Universidad, mejor conocido como La Sosa Nostra. No sólo el ex dirigente de la UAH está preso por lavado de dinero, sino que "sus" candidatos se convirtieron en los apestados del proceso electoral, empezando por su hermano Damián, a la alcaldía de Tulancingo gobernado por Fernando Pérez Rodríguez de la coalición (PRI, PVEM Y NUEVA ALIANZA), La presidenta municipal del PAN, Yolanda Tellería Beltrán, entrega al PRI. El transporte el Tuzo-bús siga operando con las altas tarifas que hoy sostiene y que siga siendo tardío e insuficiente. Lo peor para los Hidalguenses es que las expectativas no mejoran, pues al aproximarse los comicios Municipales 2020, con la esperanza de un mejor futuro a sus municipios con la calidad de vida y desarrollo en la creación de empleos, en el mejor de los casos, o simplemente cambiarán de nombre los minúsculos grupos que se beneficien de la administración pública.



SI, MORENA EL GRAN PERDEDOR: La soberbia y a la falta de trabajo de operación de los dirigentes faltos de sensibilidad, actuando en forma endógena con ALFONSO Ramirez CUELLAR y Bertha LUJAN, en que su oficio político muy bajo y a veces se les olvida que la ley también aplica para ellos, Citlalli Hernández anduvo promoviendo el voto para Morena en redes sociales a pesar de la veda. La secretaria general del partido, el consejero electoral Ciro Murayama tuvo que recordarle que la ley obliga a todos. Morena obtendría el triunfo en: Tizayuca, Actopan (en candidatura común), Tulancingo de Bravo (en candidatura común), San Salvador, Tenango de Doria, Nopala de Villagrán, Mixquiahuala de Juárez, el único candidato independiente es Joel Elías Paso, quien se perfila como virtual ganador de Tecozautla. Un morena sin liderazgo inmerso a intereses de poder y de recursos publicos ,la tercera encuesta determinara quien es el nuevo presidente de Morena ,porfirio Muños o Mario delgado ,este 24 de octubre cierra una lucha intestina de casi dos años por el poder.



LA INSEGURIDAD: ‘Los Municipios más inseguros de México, Pachuca’, la capital Hidalguense, ostenta el primer lugar nacional en cuanto a los delitos de lesiones, abuso sexual y violación equiparada en tanto que Tula, la denominada ciudad segura, presenta tráfico de menores además de que su carretera que conecta con Tepeji, es la cuarta más peligrosa del país derivado de los asaltos a autobuses.



EN MATERIA DE EDUCACIÓN: Títulos universitarios patito Hidalgo es la única entidad del país donde el número de títulos universitarios que son expedidos para los egresados de un mismo periodo, es superior al de los alumnos que efectivamente concluyeron con su formación profesional de acuerdo con ANUIES. La información adquirió especial relevancia cuando precisamente Miguel Osorio Chong, hoy Secretario de Gobernación de Peña Nieto, presumiblemente recibiera uno de estos ’favores’ como gobernador al recibir un título universitario sin haber acreditado...



LA COSA NOSTRA EN HIDALGO VINCULADOS CON COAHUILA la cuñada del libre condicional Humberto Moreira, el poco carismático senador que encabezó la regresiva reforma energética peñista, la intrascendente ex tesorera de Osorio Chong, y hasta de un integrante de una familia caciquil. La democracia: La esperanza de desarrollo de una entidad acostumbrada a vivir con los mayores indicadores de miseria en el país. LA RAÍZ ATLACOMULCO.



El PRI refrendo su poder territorial al congreso local de Coahuila, de las diputaciones 16 -0 oposición y a repartirse 9 por la vía plurinominal. Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís (Torreón, Coahuila de Zaragoza, 18 de septiembre de 1970, ex diputado local y federal, ex alcalde de Torreón, tiene 38 municipios divididos en 16 distritos electorales .con una lista nominal de 1.816 000 Electores. La elección a La gubernatura será en el 2023 e igual del Edomex.



En el 2021 estarán en juego ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades. Excepto Durango e Hidalgo. Y Edomex con su reducción de regidores y síndicos conforme a la reforma de la ley orgánica municipal por propuesta del senador Higinio MARTINEZ Miranda del grupo Gap-Morena. Una ley segundaria por encima de la constitución articulo 115 y sus 8 fracciones de los municipios.